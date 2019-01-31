Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски

Президент Росії Володимир Путін на тлі отримання Православною церквою України (ПЦУ) автокефалії звинуватив владу в Києві у грубому втручанні у церковні справи в країні. Про це він заявив у четвер, 31 січня, на урочистостях з нагоди 10-річчя інтронізації патріарха РПЦ Кирила, повідомляє агенція "Інтерфакс".

За словами Путіна, зараз нібито можна побачити приклади, "коли спекуляції, політиканство, паразитування на питаннях релігійного життя ведуть до розбрату людей, провокують злобу і нетерпимість". Саме такий "проект", закинув Путін, "який зав'язаний на боротьбі за владу, реалізується сьогодні в Україні". Путін також шкодує, що в "церковний розкол" в Україні "втягнули" Константинопольського патріарха.

"Ми поважали і поважатимемо незалежність церковного життя, тим більше в сусідній суверенній країні. Утім, залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, у тому числі і на свободу віросповідання", - пригрозив Путін.

Разом з тим, під час виступу Путін розсипався в компліментах предстоятелю РПЦ Кирилу, запевнивши, що йому довіряють і поважають "далеко за межами Росії".

Нагадаємо, 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав, а 6 січня - вручив предстоятелю Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Київському і всієї України Епіфанію сувій томоса про автокефалію ПЦУ.

ПЦУ визнає главою Вселенський патріархат, вона отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

Російська православна церва, а також Українська православна церква Московського патріархату не визнають автокефалію ПЦУ та вважають її церковним розколом. Через надання томоса РПЦ навіть припинила євхаристійне спілкування зі Вселенським патріархатом.

Патріарха Кирила в російських ліберальних ЗМІ нерідко критикують за любов до розкішного життя, закидають сумнівні оборудки та надмірну близькість до Кремля.

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