 Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски

На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.

Патріарх Кирило (ліворуч) та Володимир Путін (архівне фото)

Патріарх Кирило (ліворуч) та Володимир Путін (архівне фото)

Президент Росії Володимир Путін на тлі отримання Православною церквою України (ПЦУ) автокефалії звинуватив владу в Києві у грубому втручанні у церковні справи в країні. Про це він заявив у четвер, 31 січня, на урочистостях з нагоди 10-річчя інтронізації патріарха РПЦ Кирила, повідомляє агенція "Інтерфакс".

За словами Путіна, зараз нібито можна побачити приклади, "коли спекуляції, політиканство, паразитування на питаннях релігійного життя ведуть до розбрату людей, провокують злобу і нетерпимість". Саме такий "проект", закинув Путін, "який зав'язаний на боротьбі за владу, реалізується сьогодні в Україні". Путін також шкодує, що в "церковний розкол" в Україні "втягнули" Константинопольського патріарха.

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"Ми поважали і поважатимемо незалежність церковного життя, тим більше в сусідній суверенній країні. Утім, залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, у тому числі і на свободу віросповідання", - пригрозив Путін.

 

Разом з тим, під час виступу Путін розсипався в компліментах предстоятелю РПЦ Кирилу, запевнивши, що йому довіряють і поважають "далеко за межами Росії".

Нагадаємо, 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав, а 6 січня - вручив предстоятелю Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Київському і всієї України Епіфанію сувій томоса про автокефалію ПЦУ.

ПЦУ визнає главою Вселенський патріархат, вона отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

Російська православна церва, а також Українська православна церква Московського патріархату не визнають автокефалію ПЦУ та вважають її  церковним розколом. Через надання томоса РПЦ навіть припинила євхаристійне спілкування зі Вселенським патріархатом.

Патріарха Кирила в російських ліберальних ЗМІ нерідко критикують за любов до розкішного життя, закидають сумнівні оборудки та надмірну близькість до Кремля.

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