 Путін очікує від України ″політичної волі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Путін очікує від України "політичної волі"

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Київ повинен "проявити політичну волю", щоб нормалізувати відносини з Москвою. Він також прокоментував питання звільнення українських моряків.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

Російський президент Володимир Путін заявив під час "прямої лінії" у четвер, 20 червня, що для нормалізації відносин України з Росією недостатньо зустрічних кроків, натомість йому "потрібна політична воля українського керівництва".

"Нічого не відбувається. Кроки назустріч - це найпростіше. Потрібна політична воля з боку українського керівництва", - цитує Путіна "Интерфакс". Коментуючи відмову президента України Володимира Зеленського вести переговори із сепаратистами окремих районів Донецької та Луганської областей, Путін сказав: "А як тоді вирішувати цю проблему?".

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Президент Росії Володимир Путін думає про спрощення надання російського громадянства громадянам України. Він також заявив, що готовий до переговорів з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. (27.04.2019)

Утримання Росією українських моряків після того, як Міжнародний трибунал із морського права наказав звільнити їх, є незаконним, наголосив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час візиту до Києва. (30.05.2019)

Президент РФ також наголосив, що єдиним шляхом закінчення війни на Донбасі є виконання мінських угод. 

Крім того, Путін заявив, що може відкоригувати підписаний ним 29 квітня указ про спрощене отримання російського громадянства для українців. "Ми будемо прагнути до того, щоб максимально лібералізувати цей процес і зробити його максимально доступним для українців", - запевнив президент РФ.

Також Путін прокоментував питання звільнення українських моряків. Він вважає, що воно повинно вирішуватися одночасно зі звільненням засуджених в Україні росіян. "Питання подібного роду повинні вирішуватися у комплексі. І ми, перш ніж їх вирішувати, повинні подумати про те, якою буде доля тих людей, які нам не байдужі, в тому числі громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні", - заявив президент РФ. Як повідомлялося, у травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі і 24 членів екіпажів, яких 25 листопада минулого року російські військові захопили в районі Керченської протоки.

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