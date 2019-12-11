 Путін обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів. За його словами, транзит російського газу через Україну збережеться.

Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів

Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прагне, щоб "Україна була задоволена" щодо результатів газових переговорів, а також стверджує, що Кремль "шукатиме прийнятні рішення, в тому числі, і для України". Про це він розповів під час щорічної великої прессконференції у четвер, 19 грудня.

"Я думаю, що ми домовимося (...) Ми на шляху до цих домовленостей (...) Ми прагнемо до того, щоб українська сторона була задоволена", - сказав Путін під час спілкування з журналістами. "Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в об'ємах та термінах, на котрі можна укласти контракт. При цьому хочу звернути вашу увагу на те, що ми не маємо наміру укладати на якийсь термін контракт із тим, щоб потім припинити транзит. Ні. Ми в цьому самі зацікавлені. Це зручний маршрут, ми готові його зберігати", - запевнив президент РФ.

Путін додав, що "у нас немає бажання якось використовувати газ для впливу". Він нагадав, що частина резервних коштів РФ, зокрема три мільярди доларів, вкладена в українські цінні папери "і є рішення суду в Лондоні, яке не виконується". Президент РФ наголосив, що "ми хочемо вирішити цю проблему" і РФ "шукатиме прийнятні рішення, в тому числі і для України".

Нагадаємо, що 19 грудня в Берліні відбудуться тристоронні переговори за участі представників ЄС, України та Росії щодо транзиту газу через Україну.

Путін про Донбас і "нормандський" формат

Під час пресконференції Володимир Путін відмовився розповісти, що він думає про президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він "ніколи не дає характеристики".

Водночас Путін сказав, що його "насторожила" заява Зеленського про можливість перегляду мінських угод. "Немає нічого, крім мінських угод. Мене, звичайно, дуже насторожила заява президента Зеленського після того, як він поїхав з Парижа, про те, що можна було б і переглянути. Якщо почнеться перегляд мінських угод, вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут", - вважає президент РФ.

DW.COM

Українська та російська сторони обговорили можливість підписання договору про транзит газу відповідно до європейських правил. Також було обговорено питання врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів. (28.11.2019)

Український міністр енергетики Олексій Оржель очікує на "історично низьку ціну" на газ цієї зими у разі укладення транзитного контракту з російським "Газпромом". (26.11.2019)

Путіна все влаштовує у мінських угодах, статусі "ЛНР/ДНР" та непростих відносинах України з Заходом. Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, під питанням, вважає Костянтин Еггерт. (10.12.2019)

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

За його словами, основним у "мінських угодах є закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути імплементований в український основний закон, в Конституцію". Путін нагадав що в Україні продовжили на рік закон про особливий статус Донбасу. Також глава Кремля стверджує, що не тільки він, але нібито і інші учасники "нормандського формату" переконують, що потрібно зробити його безстроковим і перенести до Конституції. Утім, на його думку "ні колишнє українське керівництво, ні чинне робити цього не хочуть, хоча без цього нікуди не дітися".

Також Путін вкотре наголосив, що "потрібен прямий діалог Києва з Донбасом, якого теж немає". І продовжив свою тезу про те, що на Донбасі немає іноземних військ, а є сили самооборони, що складаються з місцевих жителів. "Що стосується виведення іноземних військ, там немає іноземних військ. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони", - запевняє Путін. За його словами, вони складаються лише з місцевих жителів.

Путін також прокоментував наявність у бойовиків на Донбасі танків і важкої артилерії. Глава Кремля переконує, що в багатьох "гарячих точках" світу відбуваються конфлікти і бойові дії із застосуванням артилерії та іншої зброї. "Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна", - запевнив Путін.

Дивитись відео 04:14

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (04.12.2019)

Дивитись відео 03:47

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (27.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (04.12.2019)  

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (27.11.2019)  

Також за темою

Sergey Elkin Karikatur Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskij

Очима карикатуриста: Перша зустріч Путіна й Зеленського - питання газу зависло в повітрі 11.12.2019

Зустріч президентів України і Росії в межах саміту в "нормандському форматі" не принесла прориву в переговорах щодо транзиту газу. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.

Ukraine Kiew PK Präsident Selenskyj

Зеленський: Я мав продуктивні телефонні розмови з Путіним 02.12.2019

Володимир Зеленський в інтерв'ю Spiegel online розповів про очікування від зустрічі "нормандської четвірки", газ, "Північний потік-2" і розмови з Путіним.

Paris Ukraine-Gipfel Merkel Putin

Меркель виступила за адаптацію мінських угод до реалій 10.12.2019

Після переговорів у "нормандському форматі" німецька канцлерка Анґела Меркель заявила, що мінські угоди не "скам'янілий документ". Для реалізації їм потрібно надати "рух". Путін заперечив.

Реклама

Докладно

Голосування за імпічмент Трампа у Палаті представників США

Імпічмент - Трамп це заслужив

Далі так тривати не могло. Рішення демократів виступити проти Трампа - правильне, вважає Александра фон Намен.  

Ukraine Kiew Graffiti Wandbilder Chornobyl (City Art)

Нове життя промзон: технопарк замість руїн заводу (відео)

Креативні активісти перетворюють занедбані промзони на культурні й бізнесові осередки. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  