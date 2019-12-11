Путін обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прагне, щоб "Україна була задоволена" щодо результатів газових переговорів, а також стверджує, що Кремль "шукатиме прийнятні рішення, в тому числі, і для України". Про це він розповів під час щорічної великої прессконференції у четвер, 19 грудня.

"Я думаю, що ми домовимося (...) Ми на шляху до цих домовленостей (...) Ми прагнемо до того, щоб українська сторона була задоволена", - сказав Путін під час спілкування з журналістами. "Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в об'ємах та термінах, на котрі можна укласти контракт. При цьому хочу звернути вашу увагу на те, що ми не маємо наміру укладати на якийсь термін контракт із тим, щоб потім припинити транзит. Ні. Ми в цьому самі зацікавлені. Це зручний маршрут, ми готові його зберігати", - запевнив президент РФ.

Путін додав, що "у нас немає бажання якось використовувати газ для впливу". Він нагадав, що частина резервних коштів РФ, зокрема три мільярди доларів, вкладена в українські цінні папери "і є рішення суду в Лондоні, яке не виконується". Президент РФ наголосив, що "ми хочемо вирішити цю проблему" і РФ "шукатиме прийнятні рішення, в тому числі і для України".

Нагадаємо, що 19 грудня в Берліні відбудуться тристоронні переговори за участі представників ЄС, України та Росії щодо транзиту газу через Україну.

Путін про Донбас і "нормандський" формат

Під час пресконференції Володимир Путін відмовився розповісти, що він думає про президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він "ніколи не дає характеристики".

Водночас Путін сказав, що його "насторожила" заява Зеленського про можливість перегляду мінських угод. "Немає нічого, крім мінських угод. Мене, звичайно, дуже насторожила заява президента Зеленського після того, як він поїхав з Парижа, про те, що можна було б і переглянути. Якщо почнеться перегляд мінських угод, вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут", - вважає президент РФ.

За його словами, основним у "мінських угодах є закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути імплементований в український основний закон, в Конституцію". Путін нагадав що в Україні продовжили на рік закон про особливий статус Донбасу. Також глава Кремля стверджує, що не тільки він, але нібито і інші учасники "нормандського формату" переконують, що потрібно зробити його безстроковим і перенести до Конституції. Утім, на його думку "ні колишнє українське керівництво, ні чинне робити цього не хочуть, хоча без цього нікуди не дітися".

Також Путін вкотре наголосив, що "потрібен прямий діалог Києва з Донбасом, якого теж немає". І продовжив свою тезу про те, що на Донбасі немає іноземних військ, а є сили самооборони, що складаються з місцевих жителів. "Що стосується виведення іноземних військ, там немає іноземних військ. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони", - запевняє Путін. За його словами, вони складаються лише з місцевих жителів.

Путін також прокоментував наявність у бойовиків на Донбасі танків і важкої артилерії. Глава Кремля переконує, що в багатьох "гарячих точках" світу відбуваються конфлікти і бойові дії із застосуванням артилерії та іншої зброї. "Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна", - запевнив Путін.

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