 Путін обіцяє асиметричну відповідь на розгортання в Європі ракет США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

Путін обіцяє асиметричну відповідь на розгортання в Європі ракет США

У промові перед Федеральними зборами РФ президент Росії Володимир Путін пообіцяв дати асиметричну відповідь на розгортання американцями в Європі ракет середньої та меншої дальності.

Володимир Путін

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін у середу, 20 лютого, виступаючи з промовою до Федеральних зборів РФ, пообіцяв асиметричну відповідь на створення та розгортання американцями в Європі ракет середньої та меншої дальності.

"Росія буде вимушена створити та розгорнути види озброєнь, котрі можуть бути використані не тільки стосовно тих територій, з яких буде виходити відповідна загроза для нас, але й стосовно тих територій, де перебувають центри прийняття рішень щодо застосування ракетних комплексів, що нам загрожують", - цитує Путіна агентство "Інтерфакс".

Російський президент під час промови повідомив про розробку гіперзвукової ракети "Циркон", що буде здатною вражати як морські, так і наземні цілі. За його словами, базуватиметься ця ракета з радіусом дії 1000 кілометрів на підводних човнах. Ще Путін оголосив, що навесні цього року на воду буде спущений перший атомний підводний човен - носій безпілотної системи "Посейдон", а випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" іде за графіком.

У промові йшлося і про соціальні питання. Також Путін висловив переконання, що Росія зможе а 2023-2024 роках добитися природного приросту населення. "Ми змогли переламати негативні демографічні тенденції на почтаку 2000-х років, коли країна була в дуже складному становищі... Я переконаний, що знову здатні це зробити на рубежі 23-24-х років, добитися відновлення природного приросту населення", - заявив він.

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У НАТО до серпня намагатимуться переконати Росію зберегти Договір про РСМД і поки будуть роздумувати над заходами у відповідь. Міністерка оборони Німеччини фон дер Ляєн не виключила жодних варіантів реакції. (13.02.2019)

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Нагадаємо, що 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня Путін теж заявив, що його країна принияє участь у договорі. США переконані, що виробництво Росією ракети SSC-8 порушує умови ДРСМД. Москва це заперечує.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілі упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару й відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність такого кроку.

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