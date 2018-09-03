Путін нагородив орденом керівника австрійського енергоконцерну

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 3 вересня, підписав указ про нагородження керівника авістрійського нафтогазового концерну OMV Райнера Зеле (Rainer Seele) орденом Дружби. Як повідомляє агентство dpa, у президентському указі йдеться про те, що нагороду Зеле отримує за "посилення дружби та співпраці між народами".

Зеле є громадянином ФРН, раніше він був керівником німецької енергетичної компанії Wintershall. Очолюваний ним зараз концерн OMV є одним з головних акціонерів газопроводу "Північний потік-2", що має постачати газ з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Новина про нагородження Зеле з'явилася на тлі помітного покращення відносин між Росією та Австрією.

Нагадаємо, що в серпні Путін був почесним гостем на весіллі міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl).

Російський президент навіть танцював із нею. На весіллі були присутні близько 100 гостей, серед них був і австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz). У вівторок, 4 вересня, Курц відвідає Київ для зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

За словами посла України в Австрії Олександра Щерби, візит Путіна на весілля Кнайссль зашкодив іміджу Австрії в Україні. "Тут треба думати не лише про весілля, але й про угоду про співпрацю (Австрійської партії свободи, членом якої є Кнайссль. - Ред.) з путінською партією "Єдина Росія", - заявив Щерба в інтерв'ю агентству APA.