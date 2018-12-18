Путін: Керченська криза - "провокація" Києва для підняття рейтингу Порошенка

Президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції у четвер, 20 грудня, заявив, що конфлікт у Керченській протоці є "провокацією" України, спрямованою на підняття рейтингу українського президента Петра Порошенка перед виборами, інформує "Інтерфакс".

На думку Путіна, рейтинг Порошенка зріс, але це пішло "на шкоду інтересам свого народу і своєї держави". Путін також заявив, українська сторона начебто розраховувала, що хтось з моряків загине у ході затримання у Керченській протоці. Подальша ж доля українських моряків, за словами президента РФ, вирішуватиметься після завершення кримінального розслідування. Він також повідомив, що питання щодо звільнення моряків ставив представник Києва в гуманітарній підгрупі щодо Донбасу Віктор Медведчук.

Під час прес-конференції Володимир Путін також заявив, що відносини РФ і України не покращаться, поки в Києві при владі "русофоби". "Поки в київських коридорах влади знаходяться русофоби, які не розуміють, у чому інтерес їхнього власного народу, така ненормальна ситуація триватиме, незалежно від того, хто перебуває при владі в Кремлі", - заявив Путін. Президент Росії зазначив, що РФ продовжить надавати "гуманітарну та іншу допомогу" людям на Донбасі.