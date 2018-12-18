Путін: Керченська криза - "провокація" Києва для підняття рейтингу Порошенка

Володимир Путін під час прес-конференції назвав події у Керченські протоці "провокацією" з боку Києва, а владу України "русофобами".
Президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції у четвер, 20 грудня, заявив, що конфлікт у Керченській протоці є "провокацією" України, спрямованою на підняття рейтингу українського президента Петра Порошенка перед виборами, інформує "Інтерфакс".
На думку Путіна, рейтинг Порошенка зріс, але це пішло "на шкоду інтересам свого народу і своєї держави". Путін також заявив, українська сторона начебто розраховувала, що хтось з моряків загине у ході затримання у Керченській протоці. Подальша ж доля українських моряків, за словами президента РФ, вирішуватиметься після завершення кримінального розслідування. Він також повідомив, що питання щодо звільнення моряків ставив представник Києва в гуманітарній підгрупі щодо Донбасу Віктор Медведчук.
Під час прес-конференції Володимир Путін також заявив, що відносини РФ і України не покращаться, поки в Києві при владі "русофоби". "Поки в київських коридорах влади знаходяться русофоби, які не розуміють, у чому інтерес їхнього власного народу, така ненормальна ситуація триватиме, незалежно від того, хто перебуває при владі в Кремлі", - заявив Путін. Президент Росії зазначив, що РФ продовжить надавати "гуманітарну та іншу допомогу" людям на Донбасі.
Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал. За кілька днів прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ. (04.12.2018)
Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд до країни громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Президент України Петро Порошенко хоче посилити вимоги до реєстрації громадян РФ. (30.11.2018)