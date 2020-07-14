Путін звільнив губернатора Хабаровського краю Фургала

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 20 липня, підписав указ "про дострокове припинення повноважень губернатора Хабаровського краю у зв'язку з втратою довіри", повідомила пресслужба Кремля.

Тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Хабаровського краю призначено депутата Держдуми РФ від Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Михайла Дегтярьова, який вже заявив, що готовий негайно вилетіти в регіон.

Справа Фургала

Акція протесту на підтримку Фургала

Відомий у Хабаровському краї бізнесмен Сергій Фургал почав політичну кар'єру в 2005 році, коли був обраний до регіонального парламенту за списком ЛДПР, яку очолює Володимир Жириновський. З 2007 по 2018 роки був депутатом трьох скликань Державної думи Росії. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю Фургал з великою перевагою переміг представника "Єдиної Росії", тодішнього главу регіону В'ячеслава Шпорта.

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9 липня Фургала затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Басманний суд Москви 10 липня заарештував його до 9 вересня. Губернатору висунуто звинувачення в організації вбивств підприємців, скоєних в Хабаровському краї та Амурській області у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області. Сам Фургал всі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності до злочинів.

Акції протесту на підтримку Фургала

З 11 липня в Хабаровську проходять несанкціоновані вуличні акції на підтримку губернатора Сергія Фургала. Наймасовіші мітинги і ходи пройшли 11 і 18 липня, коли, за офіційними даними, збиралися від 10 до 12 тисяч осіб, а за неофіційними - від 15 до 30 тисяч людей.

Акція протесту на підтримку Фургала

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18 липня в Хабаровську під час мітингу протестувальники пікетували адміністрацію міста на знак протесту проти висловлювань мера Сергія Кравчука, який заявив, що частина мітингувальників є провокаторами і отримують за це гроші. Акції на підтримку Фургала також відбулись у Владивостоку та Комсомольську-на-Амурі. Основна вимога - повернути Фургала з Москви і провести відкритий судовий процес в Хабаровську.