 Путін звільнив губернатора Хабаровського краю Фургала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін звільнив губернатора Хабаровського краю Фургала

Дострокове припинення повноважень губернатора Хабаровського краю, якого звинувачують у причетності до вбивств бізнесменів, пояснюється "втратою довіри" глави Кремля.

Сергій Фургал

Сергій Фургал звільнений указом президента РФ

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 20 липня, підписав указ "про дострокове припинення повноважень губернатора Хабаровського краю у зв'язку з втратою довіри", повідомила пресслужба Кремля.

Тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Хабаровського краю призначено депутата Держдуми РФ від Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Михайла Дегтярьова, який вже заявив, що готовий негайно вилетіти в регіон.

Справа Фургала

Акція протесту на підтримку Фургала

Акція протесту на підтримку Фургала

Відомий у Хабаровському краї бізнесмен Сергій Фургал почав політичну кар'єру в 2005 році, коли був обраний до регіонального парламенту за списком ЛДПР, яку очолює Володимир Жириновський. З 2007 по 2018 роки був депутатом трьох скликань Державної думи Росії. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю Фургал з великою перевагою переміг представника "Єдиної Росії", тодішнього главу регіону В'ячеслава Шпорта.

Читайте також: Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу

9 липня Фургала затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Басманний суд Москви 10 липня заарештував його до 9 вересня. Губернатору висунуто звинувачення в організації вбивств підприємців, скоєних в Хабаровському краї та Амурській області у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області. Сам Фургал всі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності до злочинів.

Акції протесту на підтримку Фургала

З 11 липня в Хабаровську проходять несанкціоновані вуличні акції на підтримку губернатора Сергія Фургала. Наймасовіші мітинги і ходи пройшли 11 і 18 липня, коли, за офіційними даними, збиралися від 10 до 12 тисяч осіб, а за неофіційними  - від 15 до 30 тисяч людей.

Акція протесту на підтримку Фургала

Акція протесту на підтримку Фургала

Читайте також: В Хабаровську на мітинг проти арешту губернатора вийшли тисячі людей

18 липня в Хабаровську під час мітингу протестувальники пікетували адміністрацію міста на знак протесту проти висловлювань мера Сергія Кравчука, який заявив, що частина мітингувальників є провокаторами і отримують за це гроші. Акції на підтримку Фургала також відбулись у Владивостоку та Комсомольську-на-Амурі. Основна вимога - повернути Фургала з Москви і провести відкритий судовий процес в Хабаровську.

Акція протесту на підтримку Фургала

Акція протесту на підтримку Фургала

 

Також за темою

Russland Noskau | Prozess Sergej Furgal, Gouverneur Chabarowsk

Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу 14.07.2020

Три дні поспіль в Хабаровському краї не припиняються мирні протести після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала. DW зібрала голоси учасників протестів і аналітиків.

Russland, Khabarovsk I Protest gegen die Verhaftung von Gouverneur Furgal

В Хабаровську на мітинг проти арешту губернатора вийшли тисячі людей 18.07.2020

Мітинг на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала пройшов без затримань. Акції відбулись і в інших містах Росії.

Russland Chabarowsk | Solidarität mit Sergej Furgal, Gouverneur

У Хабаровському краї Росії продовжилися протести через арешт губернатора 12.07.2020

На акції протесту через арешт губернатора цього дня вийшли не лише жителі Хабаровська, а й інших населених пунктів краю. Демонстранти вимагають повернення з Москви арештованого Сергія Фургала.

Реклама

Докладно

Затримання протестувальників у Білорусі в липні 2020

Репресії почалися до виборів: експерти про методи Лукашенка

Шалений тиск на опонентів - так німецькі експерти бачать виборчу кампанію у Білорусі. Чи загрожують режиму санкції?  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  