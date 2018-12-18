 Путін заявив про зростання ризику глобальної ядерної війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Путін заявив про зростання ризику глобальної ядерної війни

Російський президент Володимир Путін заявив, що зараз спостерігається розпад міжнародної системи стримування озброєнь, а можливість світової ядерної війни недооцінюють.

Путін під час річної прес-конференції у Москві

Путін під час річної прес-конференції у Москві

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в світі зростає тенденція недооцінки можливості ядерної війни. З такою заявою він виступив у четвер, 20 грудня, під час річної прес-конференції у Москві. "Небезпека подібного розвитку подій у світі якось затушовується, відходить, це здається неможливим чи чимось уже не таким важливим", - цитує Путіна агенція "Інтерфакс". Очільник Кремля висловив жаль через те, що подібна "тенденція недооцінки має місце бути і навіть зростає".

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Росія вважає, що позицію США щодо договору про РСМД треба перевірити з юридичної точки зору. Утім, Москва запевнила, що готова до діалогу. (05.12.2018)

Щоб зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), Росія повинна або позбутися крилатих ракет 9М729, або модифікувати їх, заявила заступниця державного секретаря США. (07.12.2018)

Також Путін вважає, зараз спостерігається розпад міжнародної системи стримування озброєнь. "Існує тенденція зниження порогу застосування (ядерної зброї, - Ред.). Є ідеї створити ядерні заряди малої потужності. Це вже не глобальне, а тактичне застосування. Але зниження порогу може привести до глобальної ядерної катастрофи", - додав російський президент.

Нагадаємо, 18 грудня російський президент застеріг США від виходу із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), заявивши про "найнегативніші наслідки". Якщо Вашингтон піде на такий крок, очільник Кремля обіцяє "ухвалити додаткові заходи", які укріплюють безпеку Росії.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

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Російський президент Володимир Путін заявляє про "найнегативніші наслідки", якщо США вийдуть з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, та обіцяє в такому разі "додаткові заходи".

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Намір Дональда Трампа вийти з договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності пояснюється не лише діями Росії, але й протистоянням з Китаєм. Західна Європа тепер може стати ареною нової холодної війни.

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