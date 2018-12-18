Путін заявив про зростання ризику глобальної ядерної війни

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в світі зростає тенденція недооцінки можливості ядерної війни. З такою заявою він виступив у четвер, 20 грудня, під час річної прес-конференції у Москві. "Небезпека подібного розвитку подій у світі якось затушовується, відходить, це здається неможливим чи чимось уже не таким важливим", - цитує Путіна агенція "Інтерфакс". Очільник Кремля висловив жаль через те, що подібна "тенденція недооцінки має місце бути і навіть зростає".

Також Путін вважає, зараз спостерігається розпад міжнародної системи стримування озброєнь. "Існує тенденція зниження порогу застосування (ядерної зброї, - Ред.). Є ідеї створити ядерні заряди малої потужності. Це вже не глобальне, а тактичне застосування. Але зниження порогу може привести до глобальної ядерної катастрофи", - додав російський президент.

Нагадаємо, 18 грудня російський президент застеріг США від виходу із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), заявивши про "найнегативніші наслідки". Якщо Вашингтон піде на такий крок, очільник Кремля обіцяє "ухвалити додаткові заходи", які укріплюють безпеку Росії.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.