Путін застерігає США від "негативних наслідків" у разі виходу з ДРСМД

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) матиме негативні наслідки. З такою заявою він виступив у вівторок, 18 грудня, перед колегією російського міністерства оборони, повідомляє агенція "Інтерфакс".

"Серйозну занепокоєність викликає заява США про вихід з ДРСМД. Такий крок буде мати найнегативніші наслідки", - наголосив Путін. У такому разі очільник Кремля обіцяє "ухвалити додаткові заходи", які укріплюють безпеку Росії.

Крім того, Путін вважає, що вихід США з ДРСМД "помітно послабить регіональну і глобальну безпеку" та в перспективі може призвести до "деградації чи навіть обвалення всієї архітектури контролю над озброєннями і непоширення зброї масового знищення".

Загалом же російський президент вважає, що ДРСМД став для СРСР, який його підписав, одностороннім роззброєнням, оскільки "ліквідовувалися ракети наземного базування". А в СРСР, за його словами, інших і не було, тоді як у США були ракети "і морського, і повітряного базування".

Нагадаємо, що Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМДчерез розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Договір підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.