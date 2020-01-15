Путін запропонував нового прем'єра РФ

Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра. Він вже погодився обійняти цю посаду.
Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра
Президент РФ Володимир Путін у середу, 15 січня, вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, повідомляє пресслужба Кремля.
"Володимир Путін провів робочу зустріч з керівником Федеральної податкової служби Михайлом Мішустіним, під час якої запропонував йому посаду голови уряду", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби президента РФ, Мішустін погодився і Путін вніс його кандидатуру на розгляд до Державної думи. Мішустін очолює Федеральну податкову службу з 2010 року.
Раніше цього ж дня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку. Про це рішення було оголошено після пропозиції президента країни Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.
За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до Конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік".
Він зазначив, що, коли вони будуть прийняті, зміниться не тільки ряд статей конституції, а й баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.