 Путін запропонував нового прем′єра РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін запропонував нового прем'єра РФ

Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра. Він вже погодився обійняти цю посаду.

Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра

Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра

Президент РФ Володимир Путін у середу, 15 січня, вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, повідомляє пресслужба Кремля.

"Володимир Путін провів робочу зустріч з керівником Федеральної податкової служби Михайлом Мішустіним, під час якої запропонував йому посаду голови уряду", - йдеться у повідомленні.

DW.COM

Уряд Росії подає у відставку. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв. Відповідна заява була зроблена після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ. (15.01.2020)

75-річчя перемоги утримуватиме Кремль від різких кроків у зовнішній політиці, а вибори президента США - підштовхуватимуть його до дій. Тому Київ і Мінськ можуть розслабитись лише до 9 травня, вважає Костянтин Еггерт. (03.01.2020)

За даними пресслужби президента РФ, Мішустін погодився і Путін вніс його кандидатуру на розгляд до Державної думи. Мішустін очолює Федеральну податкову службу з 2010 року.

Раніше цього ж дня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку. Про це рішення було оголошено після пропозиції президента країни Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.

За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до Конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік".

Він зазначив, що, коли вони будуть прийняті, зміниться не тільки ряд статей конституції, а й баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.

Дивитись відео 02:40

Чому Путіна попросили перевірити Медведєва на корупцію (20.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Чому Путіна попросили перевірити Медведєва на корупцію (20.04.2017)  

Також за темою

Russland Moskau | Wladimir Putin, Präsident | Rede zur Lage der Nation

Путін хоче провести реформу російської конституції 15.01.2020

Депутати російської Держдуми зможуть затверджувати прем'єра та членів уряду, пропонує Володимир Путін. Критики закидають президенту РФ пошуки варіантів збереження влади після 2024 року.

Belgien ASEM Treffen in Brüssel Medwedew

Російський уряд іде у відставку 15.01.2020

Уряд Росії подає у відставку. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв. Відповідна заява була зроблена після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.

Polen Gedenken Zweiter Weltkrieg Warschau | Andrzej Duda

Освенцім: одна історія, різна пам'ять 10.01.2020

75 років тому Червона армія звільнила табір смерті "Аушвіц-Біркенау", облаштований німецькими загарбниками в польському містечку Освенцім. Пам'ятні заходи до цієї дати оголили протиріччя між Ізраїлем, Польщею та Росією.

Реклама

Докладно

Олександр Новіков

Перезавантаження НАЗК

Міжнародні партнери України і громадські антикорупціонери покладають сподівання на нового голову НАЗК Новікова.  

Чи можна прожити на соціалку у ФРН? (picture alliance/dpa/)

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  