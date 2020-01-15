Путін запропонував нового прем'єра РФ

Президент РФ Володимир Путін у середу, 15 січня, вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, повідомляє пресслужба Кремля.

"Володимир Путін провів робочу зустріч з керівником Федеральної податкової служби Михайлом Мішустіним, під час якої запропонував йому посаду голови уряду", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби президента РФ, Мішустін погодився і Путін вніс його кандидатуру на розгляд до Державної думи. Мішустін очолює Федеральну податкову службу з 2010 року.

Раніше цього ж дня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку. Про це рішення було оголошено після пропозиції президента країни Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.

За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до Конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік".

Він зазначив, що, коли вони будуть прийняті, зміниться не тільки ряд статей конституції, а й баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.