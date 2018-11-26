 Путін закидає Порошенку провокацію в Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

Путін закидає Порошенку провокацію в Керченській протоці

Президент РФ Володимир Путін заявив, що інцидент у Керченській протоці спровокований офіційним Києвом через низький рейтинг президента України Петра Порошенка.

Володимир Путін

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін у середу, 28 листопада, заявив, що інцидент в Керченській протоці є провокацією Києва напередодні президентських виборів в Україні, інформує агенція "Інтерфакс".

"Що стосується інциденту на Чорному морі: це провокація, безумовно, яка організована чинною владою, в тому числі президентом чинним напередодні президентських виборів в Україні у березні наступного року", - заявив Путін під час виступу на інвестиційному форумі в Москві.

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За словами російського президента, рейтинг нинішнього глави України Петра Порошенка перебуває на п'ятій сходинці. "Тому потрібно щось робити, щоб ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів, перш за все з опозиції", - зазначив Путін.

Він також нагадав, що у вересні 2018 року такий же караван військових кораблів пройшов під Керченською мостом в Азовське море. "Вони повністю виконали домовленості і вимоги: повідомили, в якому складі йдуть, куди йдуть, хто йде. Ми їм надали лоцмана і спокійно провели їх в пункт призначення в Азовському морі", -  повідомив Путін.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а 26 листопада Верховна Рада затвердила запровадження воєнного стану у десяти областях країни на 30 діб.

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