 Путін заговорив про спільне громадянство України та Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Путін заговорив про спільне громадянство України та Росії

Президент Росії вирішив, що із Володимиром Зеленським можна домовитися, та не виключає, що незабаром дві країни матимуть спільне громадянство.

Володимир Путін (на архівному фото) раптом заговорив про спільне громадянство України Росії

Володимир Путін (на архівному фото) раптом заговорив про спільне громадянство України Росії

Російський президент Володимир Путін відреагував на заяву переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського про видачу українських паспортів росіянам. Це, на думку президента РФ, свідчить про можливість домовлятися із майбутнім президентом України та вірогідність запровадження спільного громадянства для двох країн. Про це Путін заявив у Москві в понеділок, 29 квітня.

"Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам в Україні, а ми - українцям у Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і результату, який шукаємо. У нас буде спільне громадянство", - сказав президент РФ, цитує агентство "Інтерфакс". За його словами, це зробить українців та росіян "сильнішими та успішнішими". При цьому Путін знову взявся запевняти, що між двома народами "багато спільного", що вони навіть - єдиний народ, нехай і зі своїми особливостями, культурою і мовою.

Також у відповідь на слова Зеленського про те, що російське громадянство дає можливість "забути про наявність природних прав і свобод людини" Путін порадив йому "повернути" український паспорт Міхеілу Саакашвілі. Російський президент вважає, що колишнього президента Грузії незаконно позбавили українського громадянства і вислали з країни. "Його варто було б повернути і відновити у втрачених правах, так само як і деяких інших громадян України", - зазначив Путін.

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У Ростовській області РФ відкрили перший центр видачі російського громадянства для жителів самопроголошеної "ЛНР". Ще один аналогічний центр - для жителів "ДНР" - запрацює завтра. (29.04.2019)

Нагадаємо, 28 квітня Зеленський відповів Путіну щодо його наміру видавати у спрощеному порядку паспорти РФ усім українцям. За його словами, цією пропозицією може скористатися лише певна частка громадян. Новообраний президент також вказав, що в Україні є свобода слова, вільні ЗМІ та Інтернет. "Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати "новою нафтою", в яку влада Росії намагається перетворити власний народ", - підкреслив Зеленський.

27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу.

3 квітня 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду України не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення судів першої та апеляційної інстанції, котрі відхилили позов щодо надання йому в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Адвокати Міхеіла Саакашвілі оскаржували рішення  Державної міграційної служби України щодо статусу опозиційного політика. Відомство відмовилося надати екс-президенту Грузії статус особи, яка потребує додаткового захисту після позбавлення його громадянства України. Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовилися визнавати незаконним дане рішення Державної міграційної служби.

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