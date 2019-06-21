 Путін заборонив пасажирське авіасполучення між Росією та Грузією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

Путін заборонив пасажирське авіасполучення між Росією та Грузією

З 8 липня російським компаніям забороняється здійснювати перевезення пасажирів з території РФ на територію Грузії. Туристичним компаніям Кремль рекомендує не продавати тури в Грузію.

Аеропорт Тбілісі

В аеропорту Тбілісі (архівне фото)

Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям здійснювати перевезення росіян з території РФ на територію Грузії. Відповідний указ російський президент підписав у п'ятницю, 21 червня.

Згідно з оприлюдненим пресслужбою Кремля текстом документа, з 8 липня російські авіакомпанії не зможуть перевозити пасажирів з території Росії в аеропорти Грузії. Крім того, туроператорам і турагентам рекомендовано утримуватися від продажів туристичного продукту, що передбачає перевезення громадян РФ до Грузії, йдеться в указі Путіна.

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Мета цього указу - захист російських громадян від "протиправних та злочинних дій", зазначається в документі. Водночас уряду РФ потрібно уможливити повернення в Росію російських громадян, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їхнього багажу.

Термін чинності указу не називається. Попри це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запит видання РБК пояснив, що умовою для скасування заборони на польоти російський авіакомпаній в Грузію стане "нормалізація ситуації в країні". "Ситуація в Грузії повинна нормалізуватися, і повинні зникнути будь-які загрози для безпеки наших громадян", - наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали 240 осіб, у лікарнях перебувають 102 людини. Також в ході акції протесту було затримано 305 осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ Грузії.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту в тому, що вони допустили цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.

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