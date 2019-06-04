Путін, Ердоган і Роухані в Анкарі обговорять ситуацію в Сирії

В Анкарі розпочався саміт президентів Росії, Туреччини та Ірану щодо врегулювання ситуації в Сирії. У неділю, 16 вересня, в рамках заходу вже відбулася двостороння зустріч президентів Туреччини та Ірану Реджепа Таїпа Ердоган та Хасана Роухані. Програма заходу передбачає також зустріч Ердогана з російським лідером Володимиром Путіним, а також тристоронню зустріч лідерів цих країн, передає інформагенція dpa.

Очікується, що сторони обговорять насамперед ситуацію в сирійській провінції Ідліб, де саме триває наступ урядових військ на підконтрольні ворожим до уряду Башара Асада угруповань території. В той час як Росія та Іран виступають на боці сирійського уряду, Туреччина підтримує деякі з сирійських опозиційних сил.

У цьому сирійському регіоні проживає за різними оцінками близько трьох мільйонів осіб. Якщо наступ урядових сирійських військ та їхніх союзників і надалі триватиме, то це може призвести до значного зростання кількості сирійських біженців у Туреччині. Ця країна вже прийняла в себе близько 3,6 мільйона біженців з Сирії.

Дедалі більший потік біженців з Сирії до Туреччини (на фото) непокоїть турецький уряд

Ще 2017 року під час зустрічі в тодішній столиці Казахстану Астані Росія, Туреччина та Іран домовилися щодо вирішення ситуації в Сирії, однак досі ці домовленості не принесли миру.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Сирійська лавка Квартал Ізміра Басман відомий як оплот контрабандистів людей. Тим не менш, багато сирійських біженців захотіли лишитися тут та відкрили сирійські лавки та ресторани. Директор ізмірської Спілки допомоги сирійським біженцям Мохамед Салех пояснює, що більшість відкриває бізнес на своїх турецьких друзів.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Безробітні та покинуті Оплата рахунків - не єдина проблема біженців. Більшість з них не має роботи та розганяє нудьгу у кафе. У сирійців немає доступу до медичного обслуговування. Саме тому німецька студентка-медик Леа Вільмзен безкоштовно відвідує хворих на дому. "На відміну від таборів, у місті біженці розпорошуються і їх складніше знайти", - каже вона.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Відвідування на дому Вільмзен відвідує біженців у Басмані разом із перекладачем. Вона вислуховує розповідь матері про хронічне захворювання дихальних шляхів своєї дитини. На думку студентки, хвороба особливо загострюється через вогкість квартири, де мешкає сім'я біженців. У двокімнатному приміщенні 14 осіб ночують на матрацах.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Діти вулиці На розі вулиці граються діти, поруч продають рятувальні жилети. В основному діти-біженці не ходять до школи. Часто вони змушені братися за нескладну роботу, щоб домогти родині. Одного разу Вільмзен довелось оглядати шестирічного хлопчика, якого побили та пограбували, коли він продавав паперові серветки.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Побудова центру для біженців Колишній працівник профспілки Яльчин Янік ремонтує покинуту будівлю, щоб зробити там комплекс для біженців. "Я допомагаю біженцям, як протягом багатьох років допомагав робітникам, - каже він. - Ми створюємо спільний простір, щоб біженці могли відчувати себе у гостинній атмосфері. Прагнемо закрити "дірки", які залишив наш уряд".

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Не викликати залежність Кріс Даулінг працює разом з Яніком на громадських засадах. Він часто прогулюється вулицями Басмана. Важливо допомагати біженцям, каже він, проте не варто перехоплювати через край. "Ми б не хотіли, щоб люди ставали залежними від допомоги. Хочеться, щоб вони знали свої права, знайшли своє місце у суспільстві, роботу та відбудували б своє життя", - пояснює він.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Проблеми з житлом Корпус милосердя, створена ЄС гуманітарна організація, нещодавно відкрила офіс у Ізмірі. Організація допомагає нужденним біженцям, консультує їх та видає талони на товари та послуги. Корпус також оплачує санацію забруднених квартир, які часто доводиться знімати біженцям.

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Оплот контрабанди Попри зусилля волонтерів, більшість прибулих до Ізміру біженців шукає зв'язок із нелегальними перевізниками. Приміром тут, на площі Басман. "Ми знаємо, що люди не втримуються від угод з контрабандистами, - каже Аліфе Їлдіз з ізмірівського відділення Корпусу милосердя. - Це можна вирішити лише політичним шляхом. Ми тут для допомоги нужденним".

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі Безпечна переправа До грецького острова Хіос звідси лише кілька кілометрів. Багато місцевих намагаються втримати біженців від спроб перетнути море за допомогою надувного човна. Одна з них - Нур Сахіноглу, працівниця гуманітарної організації Imece Inisiyatifi Cesme. "Коли хочете вирушати, переправляйтеся безпечно, - каже вона. - Попросіть про притулок з Туреччини та візьміть підходящого човна". Автор: Дієго Куполо, Стас Соколов

