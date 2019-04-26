Путін допускає спрощення надання громадянства РФ для усіх українців

Президент Росії Володимир Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу. "Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив він у суботу, 27 квітня, під час візиту до Пекіна, передає агенція "Інтерфакс".

Він також пообіцяв виконати усі соціальні зобов'язання перед жителями окупованих територій Донбасу, яким будуть видані російські паспорти. "З приводу виконання або невиконання наших соціальних зобов'язань перед нашими громадянами в Росії: сумнівів немає, всі соціальні зобов'язання - соціальні виплати, пенсії, їх підвищення, все буде виконано. Не доводиться сумніватися", - заявив він.

Путін додав, що "якогось серйозного навантаження для російського бюджету" через це не буде. "Це абсолютно виключено, це не спонтанне рішення, воно не приймалося з кондачка: ми все прорахували. І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - наголосив президент РФ.

За словами Путіна, середній рівень пенсій по старості в Україні сьогодні майже втричі нижчий, ніж у Росії. "Тому якщо вже хтось там отримає ще й українську пенсію - ну, дай бог. У російських рублях це шість тисяч", - сказав російський президент. Він відзначив, що отримання і російської, і української пенсії жителями Донбасу можливо, але це не повинно бути сприйнято в РФ як соціальна несправедливість. Витрати у зв'язку з наданням російського громадянства мешканцям Донбасу він оцінив в 100 мільярдів рублів протягом кількох років.

Раніше Пенсійний фонд РФ повідомив, що мешканці Донбасу, які отримають російське громадянство, зможуть отримувати російські пенсії по старості, але тільки якщо переїдуть на постійне проживання в Росію, передає агенція "РБК".

Одночасно Путін не виключив проведення переговорів з новообраним президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Донбасі. "Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб - це виконання Мінських угод", - сказав російський президент. Він додав, що планує обговорити із Зеленським питання амністії на Донбасі та надання окупованим територіям особливого статусу. "І те, і інше є ключовою частиною змісту Мінських угод, а як можна без виконання Мінських угод розв'язувати проблему "ЛНР" і "ДНР", - зазначив російський президент.