 Путін готовий обговорити розширення ″нормандського формату″ після виборів до ВР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Путін готовий обговорити розширення "нормандського формату" після виборів до ВР

Після проведення дострокових виборів до Верховної Ради України Москва готова вести з Києвом переговори щодо розширення формату "нормандської четвірки", заявив президент РФ Володимир Путін.

Президент РФ Володимир Путін (архівне фото)

Президент РФ Володимир Путін (архівне фото)

Президент Росії Володимир Путін готовий обговорити з українською стороною питання розширення "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке раніше запропонував український президент Володимир Зеленський.

"Ми не відмовлялися від жодного з переговорних форматів, зокрема від розширення "нормандського формату" (…) Про щось можна буде говорити після остаточного формування нового уряду (України. - Ред.) і проведення виборів до парламенту країни", - заявив російський президент у четвер, 11 липня, передає агенція "Інтерфакс".

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Спочатку помічникам треба обговорити доцільність майбутньої зустрічі глав держав та урядів країн "нормандської четвірки", а вже потім проводити саму зустріч, наголошують у Москві. (30.06.2019)

Український президент Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести переговори в Мінську. Тим часом український телеканал NewsOne скасував запланований телеміст з російським каналом. (08.07.2019)

Путін також зазначив, що необхідно узгодити учасників нового формату зустрічі. "Наприклад, пані Тереза Мей, наскільки мені відомо, через пару тижнів припиняє свою роботу як прем'єр-міністр Великобританії. Вона в якій якості запрошується на цю зустріч, незрозуміло. Вона взагалі, згодна чи ні?", - сказав він і додав, що не знає, як відреагують на новий формат зустрічі американська адміністрація, Німеччина та Франція.

Раніше Зеленський запропонував Путіну провести переговори в Мінську разом з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн Нормандського формату. Він зазначив, що хоче обговорити, "чий Крим, кого там немає на Донбасі" та запропонував запросити на зустріч президента США Дональда Трампа, прем'єрку Великобританії Терезу Мей, канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) та президента Франції Еммануеля Макрона. Переговори "нормандської четвірки" за участю лідерів України, РФ, ФРН та Франції були розпочаті у 2014 році.  

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