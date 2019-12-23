Путін відкрив залізничне сполучення Кримським мостом

Із Санкт-Петербурга до Севастополя у понеділок, 23 грудня, вирушив перший рейсовий потяг, який проїде по Кримському мосту до окупованого і анексованого Росією півострова, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

Під час офіційної церемонії відкриття залізничного сполучення через міст президент РФ Володимир Путін проїхався в потягу Кримським мостом, звернувши увагу на "м'яку" ходу поїзда. Крім того, він дав команду на відправку швидкого потяга № 7 сполученням Санкт-Петербург - Севастополь.

Путін заявив, що відкриття кримського залізничного моста свідчить про "здатність Росії реалізовувати проєкти світового рівня".

Володимир Путін всередині потяга, що рухається Кримським мостом

Керівник компанії-перевізника "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов розповів, що перший потяг, який відправляється з Санкт-Петербурга до окупованого Криму, складається із 17 вагонів з 530 пасажирами. "У перші дні ми продавали три квитка в кожну хвилину. І сьогодні потяги активно вантажаться в обох напрямках, як в напрямку півострова, так і в зворотному, і з Москви", - стверджує Ганов. За його словами, на сьогодні продано понад 57 тисяч квитків на найближчі два місяці.

Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.