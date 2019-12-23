 Путін відкрив залізничне сполучення Кримським мостом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін відкрив залізничне сполучення Кримським мостом

Із Санкт-Петербурга до окупованого РФ Севастополя рушив рейсовий потяг. Він - перший, який проїде по Кримському мосту. У РФ стверджують, що встигли продати вже 57 тисяч квитків в обох напрямках.

Володимир Путін відкрив залізничне сполучення з окупованим Росією Кримом

Володимир Путін відкрив залізничне сполучення з окупованим Росією Кримом

Із Санкт-Петербурга до Севастополя у понеділок, 23 грудня, вирушив перший рейсовий потяг, який проїде по Кримському мосту до окупованого і анексованого Росією півострова, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

Під час офіційної церемонії відкриття залізничного сполучення через міст президент РФ Володимир Путін проїхався в потягу Кримським мостом, звернувши увагу на "м'яку" ходу поїзда. Крім того, він дав команду на відправку швидкого потяга № 7 сполученням Санкт-Петербург - Севастополь.

Путін заявив, що відкриття кримського залізничного моста свідчить про "здатність Росії реалізовувати проєкти світового рівня".

Володимир Путін всередині потяга, що рухається Кримським мостом

Володимир Путін всередині потяга, що рухається Кримським мостом

DW.COM

Росія продовжує демонструвати чітку неповагу до міжнародного права, заявляють у НАТО з приводу відкриття мосту до анексованого Криму. У Північноатлантичному альянсі також кажуть про перешкоди судноплавству. (16.05.2018)

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що Керченський міст зміщується. В інфоцентрі "Кримський міст" це заперечують. (21.11.2018)

Керівник компанії-перевізника "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов розповів, що перший потяг, який відправляється з Санкт-Петербурга до окупованого Криму, складається із 17 вагонів з 530 пасажирами. "У перші дні ми продавали три квитка в кожну хвилину. І сьогодні потяги активно вантажаться в обох напрямках, як в напрямку півострова, так і в зворотному, і з Москви", - стверджує Ганов. За його словами, на сьогодні продано понад 57 тисяч квитків на найближчі два місяці.

Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море. 

Дивитись відео 00:55

"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)

Аудіо й відео до теми

"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)  

Також за темою

Після "КамАЗу" Путін проїхався по "Кримському мосту" ще й потягом (23.12.2019) 23.12.2019

Путінський піар-стиль у дії: президент Росії відкрив залізничний рух на так званому Кримському мосту, особисто проїхавшись у кабіні машиніста. Торік Володимир Путін на вантажівці так само відкривав автомобільну частину мосту.

Kroatien | Donald Tusk zu Bewsuch in Zagreb

Туск і Ґаук застерегли щодо "агресивної політики" Путіна 01.12.2019

Підтримка України - в інтересах Європи, а європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії, наголосив Дональд Туск під час вручення йому премії імені Маріон Денгофф.

Russland Moskau Kommunal- und Regionalwahlen

Київ закликає до посилення тиску на РФ через "вибори" в Криму 08.09.2019

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемними" вибори, які проходять в окупованому Росією Криму і закликало посилити міжнародний тиск на РФ.

Реклама

Докладно

Auf den Bildern sind die Teilnehmer der Protestaktionen vor dem und im Stadtrat Lviv zu sehen (Stadtrat Lviv)

Львів: журналістам погрожують за статті про псевдоактивістів

Про погрози через професійну діяльність заявили журналісти львівського видання Zaxid.net  

Україна та Росія домовились щодо транзиту газу

Мінський компроміс з РФ відвернув газову війну - експерти

Домовленість про продовження транзиту російського газу через Україну не гарантує прибутковості роботи української ГТС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  