Путін виступив категорично проти перегляду мінських угод

Президент Росії Володимир Путін заявив про неприйнятність перегляду мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Про це Путін сказав у середу, 20 листопада, під час економічного форуму в Москві.

"Ми бачимо, що там (в Україні. - Ред.) постійно піднімаються питання, які з точки зору врегулювання на Донбасі ми вважаємо неприйнятними і контрпродуктивними", - сказав Путін, цитує агенція новин "Інтерфакс". Як приклад подібних заяв Путін навів заклики Києва до перегляду мінських угод. "Зараз звучать дедалі частіше тези про те, що мінські угоди мають бути переглянуті", - зазначив Путін. Як відомо, у жовтні цього року міністр закордонних справ України Вадими Пристайко заявив, що Київ не виключає можливості виходу з мінських домовленостей.

Так само російський президент згадав і пропозиції замінити ухвалений Верховної Радою України закон про особливий статус Донбасу "якимось іншим", що, за словами Путіна, є "незрозумілим" для нього.

Водночас російський президент також визнав, що відчуває, що Зеленський прагне змінити ситуацію в Україні. "Мені здається, він симпатична людина й щира. На міг погляд, він реально прагне змінити ситуацію на краще, зокрема і на Донбасі", зауважив він. На тлі цього Путін вказав на те, що "певні кроки позитивні все-таки були зроблені".

Нагадаємо, на 9 грудня у Парижі запланована зустріч "нормандської четвірки" на найвищому рівні - у переговорах візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Фрації Еммануель Макрон та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.