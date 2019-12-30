 Путін виступив за ″обнулення″ президентського терміну - Держдума підтримала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Путін виступив за "обнулення" президентського терміну - Держдума підтримала

Президент Росії Володимир Путін підтримав ідею обнулення президентських термінів, що дозволить йому висунутися на виборах у 2024 році. Державна дума РФ підтримала цю норму.

Володимир Путін

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін виступив проти ідеї продовження терміну перебування чинного президента при владі. "Були пропозиції, щоб внести зміни до Конституції і продовжити термін чинного президента, вашого покірного слуги... У квітні відбудеться загальноросійське голосування. В такому випадку вийде, що повноваження президента продовжуються в результаті за фактом безальтернативних виборів. Це, на мій погляд, також невірно, не потрібно цього робити", - заявив він у вівторок, 10 березня, під час виступу в Державній думі РФ. За його словами, "у громадян Росії на будь-яких виборах, і на виборах глави держави альтернатива завжди повинна бути, вибори повинні бути відкритими і конкурентними".

Водночас російський голова держави підтримує ідею про "обнулення" президентських термінів, яку висунула депутатка Валентина Терешкова. "Друга пропозиція, по суті, означає зняти обмеження для будь-якої людини, будь-якого громадянина, включаючи чинного президента, і дозволити в майбутньому брати участь у виборах. Природно, в ході відкритих і конкурентних виборів", - сказав Путін.

Він додав, що цей варіант можливий за умови, що конституційний суд РФ дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме російській Конституції. Ця норма дозволить 67-річному Володимиру Путіну ще раз висуватися на пост глави держави в 2024 році. 

Депутати підтримали "обнулення"

Пізніше депутати нижньої палати російського парламенту підтримали цю пропозицію. За норму про "обнулення" президентського терміну проголосували 380 депутатів, проти - 43, утримався - 1.

У поправці йдеться, що запропоноване в законопроєкті обмеження для однієї особи у вигляді двох президентських термінів "не перешкоджає особі, яка займала чи обіймає посаду президента РФ на момент набуття чинності цією поправкою, брати участь в якості кандидата на виборах президента РФ… незалежно від числа термінів, протягом яких зазначена особа займала чи займає цю посаду". Зараз статтею 81 Конституції РФ закріплено, що одна і те ж особа не може обіймати посаду президента РФ більше двох термінів поспіль.

Окрім того Путін заявив, що не бачить необхідності в проведенні дострокових виборів до Держдуми. "Якщо з цього питання в парламенті немає консенсусу, а його, як мені сказав голова, немає, то я не бачу необхідності дострокових виборів до Держдуми", - зазначив Путін.

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