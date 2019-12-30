Путін виступив за "обнулення" президентського терміну - Держдума підтримала

Президент Росії Володимир Путін виступив проти ідеї продовження терміну перебування чинного президента при владі. "Були пропозиції, щоб внести зміни до Конституції і продовжити термін чинного президента, вашого покірного слуги... У квітні відбудеться загальноросійське голосування. В такому випадку вийде, що повноваження президента продовжуються в результаті за фактом безальтернативних виборів. Це, на мій погляд, також невірно, не потрібно цього робити", - заявив він у вівторок, 10 березня, під час виступу в Державній думі РФ. За його словами, "у громадян Росії на будь-яких виборах, і на виборах глави держави альтернатива завжди повинна бути, вибори повинні бути відкритими і конкурентними".

Водночас російський голова держави підтримує ідею про "обнулення" президентських термінів, яку висунула депутатка Валентина Терешкова. "Друга пропозиція, по суті, означає зняти обмеження для будь-якої людини, будь-якого громадянина, включаючи чинного президента, і дозволити в майбутньому брати участь у виборах. Природно, в ході відкритих і конкурентних виборів", - сказав Путін.

Він додав, що цей варіант можливий за умови, що конституційний суд РФ дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме російській Конституції. Ця норма дозволить 67-річному Володимиру Путіну ще раз висуватися на пост глави держави в 2024 році.

Депутати підтримали "обнулення"

Пізніше депутати нижньої палати російського парламенту підтримали цю пропозицію. За норму про "обнулення" президентського терміну проголосували 380 депутатів, проти - 43, утримався - 1.

У поправці йдеться, що запропоноване в законопроєкті обмеження для однієї особи у вигляді двох президентських термінів "не перешкоджає особі, яка займала чи обіймає посаду президента РФ на момент набуття чинності цією поправкою, брати участь в якості кандидата на виборах президента РФ… незалежно від числа термінів, протягом яких зазначена особа займала чи займає цю посаду". Зараз статтею 81 Конституції РФ закріплено, що одна і те ж особа не може обіймати посаду президента РФ більше двох термінів поспіль.

Окрім того Путін заявив, що не бачить необхідності в проведенні дострокових виборів до Держдуми. "Якщо з цього питання в парламенті немає консенсусу, а його, як мені сказав голова, немає, то я не бачу необхідності дострокових виборів до Держдуми", - зазначив Путін.