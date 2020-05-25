Путін вирішив провести військовий парад до Дня перемоги 24 червня
Цьогорічний парад до Дня перемоги у Москві відбудеться 24 червня - того ж дня, що й парад в 1945 році, розпорядився президент РФ Володимир Путін. Парад 9 травня не проводили через пандемію COVID-19.
Володимир Путін під час виступу на параді до Дня перемоги, 9 травня 2019 року
Попри велике число випадків зараження новим коронавірусом у Росії президент країни Володимир Путін наказав розпочати підготовку до військового параду з нагоди Дня перемоги, який перенесли з 9 травня через пандемію COVID-19. Як заявив російський президент у вівторок, 26 травня, під час робочої зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу в режимі відеоконференції, парад має відбутися 24 червня.
"Наказую розпочати підготовку до військового параду на честь 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні в столиці Росії Москві та інших містах. Ми зробимо це 24 червня - в день, коли 1945 року відбувся легендарний історичний парад переможців", - сказав Путін під час зустрічі з урядовцем, цитує інформагенція "Інтерфакс".
Путін з посиланням на спеціалістів запевнив у розмові з Шойгу, що пік пандемії в країні вже пройдено. Утім, він наказав забезпечити "найсуворіші вимоги щодо безпеки під час підготовки та проведення параду". "Ризики для всіх його учасників мають бути зведені до мінімуму, а краще виключені ", - наголосив Путін.
Як повідомлялося, 16 квітня російський президент розпорядився перенести військовий парад на Красній площі та відкласти інші масові заходи в країні з нагоди Дня перемоги 9 травня. Тоді ж Путін запевнив, що військовий парад до Дня перемоги, а також марш "Безсмертного полку" все ж обов'язково відбудуться ще цього року.
За даними Університету Джонса Хопкінса, Росія після США та Бразилії посідає третє місце у світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом, яких нарахували вже понад 362 тисячі.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна
Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Могила невідомого солдата в Москві, Росія
Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Мамаєв курган у Волгограді, Росія
За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Кенотаф у Лондоні, Великобританія
Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія
Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Тріумфальна арка в Парижі, Франція
Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція
Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США
Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США
Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія
Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Храм ясукуні в Токіо, Японія
У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай
13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль
Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина
Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина
Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.