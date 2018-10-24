 Путін вирішив полегшити повернення до РФ етнічних росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Путін вирішив полегшити повернення до РФ етнічних росіян

Володимир Путін вирішив полегшити повернення до РФ етнічних росіян. Очільник Кремля запевняє, що багато росіян потерпають за кордоном від утисків, і обіцяє їм притулок.

Володимир Путін під час виступу на конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном

Путін під час виступу на конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном

Москва полегшує повернення до РФ етнічних росіян з інших країн. Відповідні зміни до Концепції міграційної політики російський президент Володимир Путін підписав у середу, 31 жовтня. За його словами, були скасовані численні бюрократичні бар'єри в цій сфері.

"Ми будемо раді і тим, хто захоче приїхати до нас на тимчасовій основі, і тим, хто прийме рішення про отримання громадянства та про постійне проживання у Росії", - заявив Путін під час Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, які проживають за кордоном, цитує агенція "Інтерфакс".

DW.COM

У Берліні затримали 31-річного громадянина Росії, котрий, як підозрюють, брав участь в підготовці терористичного акту в Німеччині. (22.08.2018)

Днями в аеропорту Осло затримали громадянина Росії, якого підозрюють у шпигунській діяльності. Норвезький суд вирішив залишити росіянина під вартою на два тижні. (24.09.2018)

Також він запевнив, що РФ готова надавати притулок росіянам, які проживають за кордоном та, як стверджує Путін, зазнають переслідувань. Закордонні росіяни, заявив він, часто "потерпають від русофобії та інших форм радикального націоналізму".

За словами господаря Кремля, за 12 років існування програми повернення до Росії етнічних росіян до 66 суб'єктів РФ переїхали близько 800 тисяч осіб. Путін також запевнив, що за останні місяці кількість таких охочих зростає.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році близько 17 мільйонів етнічних росіян стали громадянами інших держав, що постали на території колишнього СРСР. Значну частку етнічні російські меншини становлять в населенні таких країн як Естонія, Латвія, Україна, Молдова. Білорусь та Казахстан.

Дивитись відео 03:12
Now live
03:12 хв

Міграція з Росії: молодь планує майбутнє за кордоном (24.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Міграція з Росії: молодь планує майбутнє за кордоном (24.07.2018)  

Також за темою

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen

Лондон звинуватив Росію у брехні після заяви Путіна про підозрюваних в отруєнні Скрипалів 12.09.2018

У Лондоні наполягають, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни є офіцерами російської військової розвідки. Володимир Путін запевнив, що вони є цивільними.

Frankreich - Schriftsteller Jonathan Littell

Джонатан Літтель: Ми хочемо підвищити політичну ціну життя Сенцова 30.09.2018

Письменник Джонатан Літтель вважає, що рішення президента Росії Володимира Путіна ґрунтуються на його розумінні політичної ціни. Це стосується й голодування українського режисера Олега Сенцова.

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

РФ готова цілком профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США - ЗМІ 22.09.2018

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2", однак, цим планам можуть завадити правила конкуренції в ЄС, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

Реклама

Докладно

Учасники Маршу свободи в Києві

Легалайз в Україні: боротьба за "медикалізацію" марихуани

Українські активісти вимагають зниження кримінальної відповідальності за зберігання невеликої кількості канабісу. 

Черга до візового центру у Львові

Польський бізнес готовий боротися за українських працівників

Готовність Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  