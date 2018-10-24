Путін вирішив полегшити повернення до РФ етнічних росіян

Москва полегшує повернення до РФ етнічних росіян з інших країн. Відповідні зміни до Концепції міграційної політики російський президент Володимир Путін підписав у середу, 31 жовтня. За його словами, були скасовані численні бюрократичні бар'єри в цій сфері.

"Ми будемо раді і тим, хто захоче приїхати до нас на тимчасовій основі, і тим, хто прийме рішення про отримання громадянства та про постійне проживання у Росії", - заявив Путін під час Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, які проживають за кордоном, цитує агенція "Інтерфакс".

Також він запевнив, що РФ готова надавати притулок росіянам, які проживають за кордоном та, як стверджує Путін, зазнають переслідувань. Закордонні росіяни, заявив він, часто "потерпають від русофобії та інших форм радикального націоналізму".

За словами господаря Кремля, за 12 років існування програми повернення до Росії етнічних росіян до 66 суб'єктів РФ переїхали близько 800 тисяч осіб. Путін також запевнив, що за останні місяці кількість таких охочих зростає.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році близько 17 мільйонів етнічних росіян стали громадянами інших держав, що постали на території колишнього СРСР. Значну частку етнічні російські меншини становлять в населенні таких країн як Естонія, Латвія, Україна, Молдова. Білорусь та Казахстан.