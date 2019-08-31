 Путін анонсував ″масштабний″ обмін утримуваними з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними з Україною

Майбутній обмін утримуваними особами між Росією і Україною буде масштабним і про нього стане відомо найближчим часом, заявив президент РФ Володимир Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін (архівне фото)

Президент Росії Володимир Путін заявив, що майбутній обмін утримуваними під вартою осіб між Росією і Україною буде масштабним. Про це Путін сказав у четвер, 5 вересня, у Владивостоці під час Східного економічного форуму, відповідаючи на запитання про терміни обміну полоненими та утримуваними особами між Україною і РФ.

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"Ми фіналізуємо наші переговори щодо обміну. Я думаю, що він буде досить великим і масштабним. (...) Гадаю, найближчим часом це стане відомо", - сказав Путін, цитує інформагенція "Інтерфакс".

На тлі цього російський президент також згадав і "кількох" осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі в РФ. Він зазначив, що Кремлю "досить складно було ухвалити рішення щодо цих конкретних людей".

Як повідомлялося, два тижні тому президент України Зеленський наголосив, що особисто працює над питанням обміну полоненими.

До того російські ЗМІ дедалі частіше публікували інформацію з посиланням на власні джерела, що Україна та Росія вже попередньо домовилися про обмін утримуваних осіб. Зокрема агенція "РБК" з посиланням на своїх інформаторів повідомиляла про попередній запланований обмін 33 українців на 33 росіян.

У російських медіа було також поширено інформацію, що кількох ув'язнених в РФ громадян України вже перевели до СІЗО "Лефортово". Йдеться про Романа Сущенка, Павла Гриба, Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка. Однак адміністрація "Лєфортово" не надала підтвердження цієї інформації.

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