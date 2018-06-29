Путіну надійшло два клопотання про помилування Сенцова - адвокат

На адресу російської влади надійшло два прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання в російській колонії. Про це ввечері у п'ятницю, 29 червня, заявив адвокат українця Дмитро Дінзе українському телеканалу hromadske.

Утім, імен адвокат не назвав, пославшись на те, що отримав цю інформацію на анонімних умовах і тому вважає, що її повинні озвучити саме ті люди, які звернулися до російського керівництва з відповідним клопотанням.

"Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І є тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу цього озвучити", - зауважив Дінзе. Він підтвердив, що Олег Сенцов перебуває у медсанчастині, а його стан стабільний.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування Олега Сенцова.

Водночас сам ув'язнений, як Дінзе повідомив 22 червня, не писатиме прохання про помилування. Згідно з російським законодавством, помилування засуджених здійснюється президентом країни.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".