 Путіну надійшло два клопотання про помилування Сенцова - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Путіну надійшло два клопотання про помилування Сенцова - адвокат

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявляє, що російська влада отримала два клопотання про помилування українця. Одне з них надійшло з Європи.

Російського президента просять помилувати Олега Сенцова

Російського президента просять помилувати Олега Сенцова

На адресу російської влади надійшло два прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання в російській колонії. Про це ввечері у п'ятницю, 29 червня, заявив адвокат українця Дмитро Дінзе українському телеканалу hromadske.

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Українська уповноважену з прав людини Людмилу Денісову знову не допускають до Олега Сенцова. Водночас російська омбудсман Тетяна Москалькова повідомила, що відвідує Сенцова. (28.06.2018)

В адміністрації Путіна кажуть, що клопотання генсека Ради Європи не є підставою для помилування ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. (26.06.2018)

Утім, імен адвокат не назвав, пославшись на те, що отримав цю інформацію на анонімних умовах і тому вважає, що її повинні озвучити саме ті люди, які звернулися до російського керівництва з відповідним клопотанням.

"Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І є тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу цього озвучити", - зауважив Дінзе. Він підтвердив, що Олег Сенцов перебуває у медсанчастині, а його стан стабільний.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування Олега Сенцова.

Водночас сам ув'язнений, як Дінзе повідомив 22 червня, не писатиме прохання про помилування. Згідно з російським законодавством, помилування засуджених здійснюється президентом країни.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".

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