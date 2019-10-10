 Пустіть в реанімацію: як виборюють доступ до важкохворих (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.10.2019

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Політика й суспільство

Пустіть в реанімацію: як виборюють доступ до важкохворих (відео)

МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes.

Symbolbild | Frühgeborenes | Frühchen (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

Проект "Пустіть в реанімацію!"

Те, що маленьку Даринку в реанімації може підтримати своєю присутністю мама, - заслуга громадської активістки Анастасії Леухіної. 39-річна жінка - співзасновниця руху "Пустіть в реанімацію". Півтора року вона боролася за скасування внутрішніх правил лікарень, які забороняли доступ рідних до пацієнтів у реанімаціях. З 2016 року ця заборона ліквідована наказом МОЗ. Анастасія сприймає це як особисту перемогу. 


 

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Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

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