Пустіть в реанімацію: як виборюють доступ до важкохворих (відео)

МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes.
Те, що маленьку Даринку в реанімації може підтримати своєю присутністю мама, - заслуга громадської активістки Анастасії Леухіної. 39-річна жінка - співзасновниця руху "Пустіть в реанімацію". Півтора року вона боролася за скасування внутрішніх правил лікарень, які забороняли доступ рідних до пацієнтів у реанімаціях. З 2016 року ця заборона ліквідована наказом МОЗ. Анастасія сприймає це як особисту перемогу.
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