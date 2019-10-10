Пустіть в реанімацію: як виборюють доступ до важкохворих (відео)

Те, що маленьку Даринку в реанімації може підтримати своєю присутністю мама, - заслуга громадської активістки Анастасії Леухіної. 39-річна жінка - співзасновниця руху "Пустіть в реанімацію". Півтора року вона боролася за скасування внутрішніх правил лікарень, які забороняли доступ рідних до пацієнтів у реанімаціях. З 2016 року ця заборона ліквідована наказом МОЗ. Анастасія сприймає це як особисту перемогу.



