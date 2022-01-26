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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "психіка".
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Як зцілити травми суспільства, спричинені війною? Відповідь на це запитання намагаються знайти українські психологи. Досвід Ізраїлю, Грузії та Німеччини вже використовується для підготовки українських спеціалістів.