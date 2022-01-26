Коронавірус: як дитяча психіка потерпає через локдаун

Під час пандемії дітей вважають потенційними носіями вірусу, а для батьків вони часто є причиною для роботи з дому. Однак діти психологічно найбільше страждають від карантину, адже їхнє життя повністю змінилося.