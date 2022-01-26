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Психіка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "психіка".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аутизм: подорож під вітрилами як старт у самостійне життя (26.01.2022) 26.01.2022

Багатьом людям з аутизмом нелегко підтримувати соціальні контакти, бути спонтанними й незалежними від своєї родини. Зробити перший крок у самостійне життя у Німеччині аутистам допомагають прогулянками під вітрилами.
Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку 28.07.2021

Під час пандемії деякі люди переживають різкі зміни настрою, дратівливість й інші симптоми депресії. Епідеміологиня Еліз Пол зазначає - люди мають звертати на це увагу.

Чого люди не знають про аутизм (08.04.2021)  08.04.2021

Бути аутистом навіть у сучасному суспільстві - важко. Два аутисти розповідають, з якими труднощами стикаються у спілкуванні та на роботі.

COVID-19 шкодить психіці або нервам кожного третього, хто перехворів, - дослідження

COVID-19 шкодить психіці або нервам кожного третього, хто перехворів, - дослідження 07.04.2021

Кожен третій, хто подолав COVID-19, страждає від неврологічного або психіатричного розладу впродовж шести місяців після одужання. Про це свідчить дослідження даних понад 230 тисяч пацієнтів в США.
Ірена Карпа: Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?

Ірена Карпа: Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко? 05.04.2021

"Парижани безпрецедентно щиро цікавляться психічним станом одне одного і скаржаться на життя натхненніше, ніж завжди", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Десять порад, як мислити позитивно в часи пандемії COVID-19

Десять порад, як мислити позитивно в часи пандемії COVID-19 26.12.2020

Декілька порад від людини, яка перенесла коронавірус, про те, як найпродуктивніше пережити часи пандемії COVID-19.
COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців

COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців 12.11.2020

Тривожні розлади, депресії та безсоння можуть бути довгостроковими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету.
Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини 11.11.2020

Про економічні наслідки локдауну писали та пишуть багато. Про психологічні - менше. Новий "Барометр депресій" демонструє, який вплив мав локдаун на психіку жителів Німеччини.
Коронавірус і дитяча психіка - Європа у фокусі (відео)

Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео) 26.10.2020

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.

Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку

Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку 15.07.2020

Кожен другий житель Німеччини нервово реагує на COVID-19, з'ясували соціологи. Хто відчуває найбільший психологічний дискомфорт: чоловіки чи жінки, молодь чи літні люди?
Коронавірус: як дитяча психіка потерпає через локдаун

Коронавірус: як дитяча психіка потерпає через локдаун 30.04.2020

Під час пандемії дітей вважають потенційними носіями вірусу, а для батьків вони часто є причиною для роботи з дому. Однак діти психологічно найбільше страждають від карантину, адже їхнє життя повністю змінилося.

Німецькі вчені попереджають: смартфони шкідливі для психіки (23.01.2019) 23.01.2019

Ми зазираємо до смартфонів понад 200 разів на день, тобто дев'ять разів на годину. Сучасне супільство дедалі більше потерпає від залежності від мобільних додатків. Усім нам час взяти під контроль свої гаджети.

Вплив соцмереж на психіку дітей (відео)

Вплив соцмереж на психіку дітей (відео) 07.02.2018

Практично в кожної дитини нині є смартфон. Та чи готова дитяча психіка до впливу соцмереж? Дослідники закликають краще готувати дітей до цього.

Як соцмережі впливають на психіку дітей (06.02.2018) 06.02.2018

Майже в кожної дитини нині є смартфон. Та чи готова дитяча психіка до впливу соцмереж? Дослідники закликають запровадити спеціальні уроки в школах, аби підготувати дітей до цього.
Педагогіка травми: в Україні готують спеціалістів для подолання дитячих травм

Педагогіка травми: в Україні готують спеціалістів для подолання дитячих травм 11.05.2017

Як зцілити травми суспільства, спричинені війною? Відповідь на це запитання намагаються знайти українські психологи. Досвід Ізраїлю, Грузії та Німеччини вже використовується для підготовки українських спеціалістів.
Війна через телевізор шкодить дітям

Війна через телевізор шкодить дітям 22.12.2014

Психологи застерігають, що показ телебаченням війни на Сході України глибоко травмує психіку дітей. Вони радять батькам ретельно контролювати перегляд теленовин дітьми.
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