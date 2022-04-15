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Психологія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "психологія".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. Як ти?

Щоденник війни. Як ти? 15.04.2022

"Застрягаєш, бо не знаєш, що відповісти мамі, котра показує тобі фотографію доньки, зґвалтованої та розстріляної окупантами", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Війна в Україні та стара німецька травма

Війна в Україні та стара німецька травма 03.04.2022

У багатьох німців старшого віку кадри смерті, руйнувань та потоку біженців з України розворушили спогади про власний досвід Другої світової війни.

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік 12.01.2022

"Класно час від часу всередині себе моніторити, куди ви рухаєтеся та з якою швидкістю, але можна домоніторитися до зовсім нерелевантних висновків", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності

Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності 03.12.2021

"Я страшенно боюся нав'язуватися людям. Ще, чого доброго, вирішать, що я самотня. А я ж ні - у мене он собака є. А ще в мене є я, і це теж не найгірша компанія", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Скасоване свято: як у Німеччині відзначають дитячі дні народження під час пандемії

Скасоване свято: як у Німеччині відзначають дитячі дні народження під час пандемії 29.04.2021

Німеччину накрила третя хвиля коронавірусу, країна знову в локдауні. Фактично уже рік діти тут не мають можливості на повну відсвяткувати свої дні народження з друзями.

Катерина Бабкіна: Чи дійсно годі себе жаліти?

Катерина Бабкіна: Чи дійсно годі себе жаліти? 29.04.2021

"Можна спробувати ставити себе на перше місце бодай через те, що якщо ви поламаєтеся чи закінчитеся, то й іншим ви також нічого більше не зможете дати", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині

Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині 16.04.2021

Згідно з прогнозами соціологів, кількість розлучень у Німеччині внаслідок пандемії на якийсь час може зрости вп'ятеро. DW поговорила про ситуацію з правниками з питань сімейного права.
Жадібність - лише гріх? У Штутгарті цій рисі присвятили окрему виставку

Жадібність - лише гріх? У Штутгарті цій рисі присвятили окрему виставку 30.03.2021

Жадібність традиційно сприймається як одна з вад, а в релігійних колах вважається ще й різновидом гріха. Але не все так просто. Цій старій як людство рисі присвятили окрему виставку в місті Штутгарт.
Фейк-ньюз у часи коронавірусу: чому люди вірять фальшивкам?

"Фейк-ньюз" у часи коронавірусу: чому люди вірять фальшивкам? 16.02.2021

Пандемія коронавірусу продемонструвала, що люди по всьому світу схильні вірити фальшивим новинам та теоріям змови. Які наукові пояснення цьому явищу? Про це DW розпитала вчених.
Як ментальний тренер допомагає людям під час пандемії COVID-19

Як ментальний тренер допомагає людям під час пандемії COVID-19 25.01.2021

Він мріяв про кар'єру футболіста, однак як танцюрист опинився на сцені з Кайлі Міноуг, а згодом - став ментальним тренером. Під час пандемії COVID-19 його талант заспокоювати й мотивувати має величезний попит.
Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину

Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину 20.12.2020

Підтримувати щасливі стосунки - непросте завдання навіть у звичайні часи, а під час пандемії та карантину це стає ще складнішим. Як можна успішно долати цей складний для стосунків час?
Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео)

Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео) 14.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Доторкнись, пригорни, або Важливість тілесного контакту у часи коронавірусу

"Доторкнись, пригорни", або Важливість тілесного контакту у часи коронавірусу 11.12.2020

Хто найбільше постраждав від відсутності контактів у період епідемії коронавірусу і чим компенсувати вимушене соціальне дистанціювання? Науковець з університету Лейпцига має кілька порад.
Катерина Бабкіна: Стадія прийняття

Катерина Бабкіна: Стадія прийняття 05.11.2020

"Ресурси розпачу, обурення і гніву були вичерпані ще навесні, а тепер часи депресії - відчаю, туги і втрати інтересу до боротьби та змін", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти і зберігати спокій

Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти і зберігати спокій 24.10.2020

Друга хвиля коронавірусу - не привід для паніки. Психолог з Німеччини й вірусологиня із Швейцарії радять, як не захворіти на COVID-19 і уникнути стресу й страху. DW - з рекомендаціями експертів.
Пандемія COVID-19 і нав'язливі стани: в Німеччині провели дослідження

Пандемія COVID-19 і нав'язливі стани: в Німеччині провели дослідження 10.08.2020

Усі ми тепер багато разів на день миємо руки, більше уваги приділяємо заходам гігієни та дистанції до інших. Для людей з ОКР у цьому немає нічого нового - нав'язливі дії давно супроводжують їхнє життя.
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