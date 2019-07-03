 Психологиня з Кіпру і вчителька з Хорватії: хто увійде до нової Єврокомісії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Психологиня з Кіпру і вчителька з Хорватії: хто увійде до нової Єврокомісії

Нова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взялася за формування своєї команди. Яким країнам дістануться найпрестижніші портфелі єврокомісарів і скільки серед них буде жінок?

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Те, що в даний момент намагається зробитинова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, можна порівняти з плетінням філігранного мережива. Ексміністерка оборони ФРН розподіляє портфелі між 28 єврокомісарами, які представлятимуть всі країни ЄС. Кожен з них буде відповідати за певну сферу діяльності Євросоюзу - наприклад, торгівлю, сільське господарство або транспорт.

DW.COM

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може стати головою Єврокомісії. Як вона проявила себе на політичній сцені в Берліні? (03.07.2019)

Німкеня фон дер Ляєн може стати наступною головою Єврокомісії, бельгієць Мішель - очолить Європейську Раду. DW розповідає, чого Україні очікувати від нових керівників ЄС і яких поглядів вони дотримуються. (03.07.2019)

Єврокомісія у новому складі повинна заступити на роботу 1 листопада. До 26 серпня країни-члени ЄС повинні були назвати імена своїх представників в новій команді. Утім, Італія досі цього не зробила, Великобританія відмовилася висувати свого кандидата в зв'язку з виходом 31 жовтня із ЄС, а Німеччину представляє сама голова Єврокомісії.

Основний принцип - гендерна рівність

Урсула фон дер Ляєн намір вперше в історії забезпечити серед єврокомісарів гендерну рівність: вона пообіцяла це зробити відразу після того, як Європарламент призначив її очільницею вищого органу виконавчої влади ЄС. З цією метою фон дер Ляєн закликала країни-члени ЄС номінувати на посади єврокомісарів як мінімум 13 жінок.

На даний момент число кандидатів жіночої статі становить 12. Якщо до них в результаті приєднається і представниця Італії, то фон дер Ляєн справді зможе втілити в життя свою обіцянку. Це, втім, означає, що їй доведеться заочно затвердити всіх кандидаток-жінок. Тільки дві країни - Румунія та Португалія - ​​серйозно поставилися до прохання голови Єврокомісії і надали двох кандидатів на вибір - жінку і чоловіка.

Хто отримає ключові портфелі в Єврокомісії?

Хоча формально портфелі серед єврокомісарів розподіляє голова Єврокомісії, країни ЄС і політичні фракції в Європарламенті також мають свої власні побажання і хочуть, щоб їх думку враховували під час прийняття рішень. Майже всі держави хочуть, щоб їх кандидату чи кандидатці дісталася одна з ключових посад - наприклад, портфель комісара з питань економіки, торгівлі або фінансів.

Наприкінці жовтня політичні фракції Європарламенту повинні будуть заслухати кожного претендента на пост єврокомісара, а потім затвердити склад всієї колегії. При цьому парламентарі мають право відхилити окремі кандидатури і зажадати їх замінити: у минулому таке вже неодноразово відбувалося.

Маргрете Вестагер з Данії

Маргрете Вестагер з Данії

Нині очікується, що до команди фон дер Ляєн увійдуть дев'ять консерваторів, дев'ять соціал-демократів, п'ять лібералів, один представник "зелених" і один - правих сил.

На посади віцеголів Єврокомісії претендують голландський соціал-демократ Франс Тіммерманс і представниця данських лібералів Маргрете Вестагер. Обидва політики раніше сподівалися обійняти посаду голови Єврокомісії, яка несподівано для багатьох, в результаті, відійшла до фон дер Ляєн. Високі посади віцеголів повинні допомогти їм залікувати рани, завдані їхньому політичному самолюбству.

Аграрний сектор для комісара з Польщі

Східноєвропейські країни-члени ЄС небезпідставно вважають, що під час розподілу ключових посад в Євросоюзі їх нерідко ігнорують. Так, після виборів до Європарламенту в травні головою Європейської Ради стане бельгієць, керівником зовнішньополітичної служби Євросоюзу - іспанець, а головою Європейського центробанку - француженка.

Польським націонал-консерваторам з правлячої в країні партії "Право і справедливість" вже вдалося домовитися з фон дер Ляєн: представник Варшави опікуватиметься в складі Єврокомісії сільськогосподарським сектором. Для Польщі це має велике значення, адже ця країна є найбільшим одержувачем коштів з фондів ЄС.

Нідерландець Франс Тіммерманс

Нідерландець Франс Тіммерманс

Що ж стосується фон дер Ляєн, то нова голова Єврокомісії явно хоче поліпшити відносини Брюсселя з Варшавою. Вона має намір, за можливості, врегулювати спір між Польщею та Єврокомісією, що виник у зв'язку зі скандальним законом про реформу польської судової системи.

Учителька, психологиня і 28-річний ексміністр

Урсула фон дер Ляєн планує завершити формування своєї команди до кінця вересня. Досить імовірно, що на слуханнях в Європарламенті представникам національно-консервативних сил з Польщі та Угорщини буде нелегко - як, утім, і політичним новачкам.

Наприклад, учителька за професією, кандидатка від Хорватії Дубравка Шуіца в минулому виконувала обов'язки мера міста Дубровника, а потім стала депутаткою Європарламенту. У неї немає досвіду роботи у виконавчій владі.

Цим не може похвалитися і кандидатка від Кіпру - психологиня і ексдепутатка місцевого парламенту Стелла Кіріадкідес. А одна з двох кандидатів від Румунії, ексміністерка у справах європейських фондів Рована Плумб, у себе на батьківщині була змушена піти у відставку через звинувачення в корупції.

Серед чоловіків особливо виділяється тільки 28-річний литовець, член місцевого "Союзу селян і зелених" Віргініюс Сінкевічус, який, незважаючи на молодість, вже встиг побувати в кріслі міністра економіки своєї країни.

При цьому представники "зелених" в Європарламенті ставляться до свого колеги досить скептично: аж надто його висловлювання нагадують популістські випади президента США Дональда Трампа. Тому Сінкевічус має бути готовий до того, що в Європарламенті йому поставлять багато незручних питань.

Дивитись відео 01:56

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)  

Також за темою

Ursula von der Leyen

Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики (фотогалерея) 18.07.2019

Вивчитися на лікарку, захистити дисертацію, народити сімох дітей і зробити політичну кар'єру? Легко! Що відомо про приватне життя першої жінки, котра очолила Єврокомісію?

Ursula von der Leyen CDU

Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики 18.07.2019

Вивчитися на лікарку, захистити дисертацію, народити сімох дітей і зробити політичну кар'єру? Легко! Що відомо про приватне життя першої жінки, котра очолила Єврокомісію?

EU-Kommisionspräsidentschaft | Ursula von der Leyen | Brüssel

Урсула фон дер Ляєн переконувала європарламентарів підтримати її кандидатуру 10.07.2019

Під час слухань у Європарламенті номінована на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила європарламентарям своє бачення майбутньої політики ЄС. З Москвою вона хоче розмовляти "з позиції сили".

Реклама

Докладно

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Хто увійде до нової Єврокомісії

Нова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взялася за формування своєї команди.  

Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

Робітничі професії: хто терміново потрібен у ФРН?

Яким фахівцям із професійно-технічною освітою простіше знайти роботу на німецькому ринку праці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  