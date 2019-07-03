Психологиня з Кіпру і вчителька з Хорватії: хто увійде до нової Єврокомісії

Те, що в даний момент намагається зробитинова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, можна порівняти з плетінням філігранного мережива. Ексміністерка оборони ФРН розподіляє портфелі між 28 єврокомісарами, які представлятимуть всі країни ЄС. Кожен з них буде відповідати за певну сферу діяльності Євросоюзу - наприклад, торгівлю, сільське господарство або транспорт.

Єврокомісія у новому складі повинна заступити на роботу 1 листопада. До 26 серпня країни-члени ЄС повинні були назвати імена своїх представників в новій команді. Утім, Італія досі цього не зробила, Великобританія відмовилася висувати свого кандидата в зв'язку з виходом 31 жовтня із ЄС, а Німеччину представляє сама голова Єврокомісії.

Основний принцип - гендерна рівність

Урсула фон дер Ляєн намір вперше в історії забезпечити серед єврокомісарів гендерну рівність: вона пообіцяла це зробити відразу після того, як Європарламент призначив її очільницею вищого органу виконавчої влади ЄС. З цією метою фон дер Ляєн закликала країни-члени ЄС номінувати на посади єврокомісарів як мінімум 13 жінок.

На даний момент число кандидатів жіночої статі становить 12. Якщо до них в результаті приєднається і представниця Італії, то фон дер Ляєн справді зможе втілити в життя свою обіцянку. Це, втім, означає, що їй доведеться заочно затвердити всіх кандидаток-жінок. Тільки дві країни - Румунія та Португалія - ​​серйозно поставилися до прохання голови Єврокомісії і надали двох кандидатів на вибір - жінку і чоловіка.

Хто отримає ключові портфелі в Єврокомісії?

Хоча формально портфелі серед єврокомісарів розподіляє голова Єврокомісії, країни ЄС і політичні фракції в Європарламенті також мають свої власні побажання і хочуть, щоб їх думку враховували під час прийняття рішень. Майже всі держави хочуть, щоб їх кандидату чи кандидатці дісталася одна з ключових посад - наприклад, портфель комісара з питань економіки, торгівлі або фінансів.

Наприкінці жовтня політичні фракції Європарламенту повинні будуть заслухати кожного претендента на пост єврокомісара, а потім затвердити склад всієї колегії. При цьому парламентарі мають право відхилити окремі кандидатури і зажадати їх замінити: у минулому таке вже неодноразово відбувалося.

Маргрете Вестагер з Данії

Нині очікується, що до команди фон дер Ляєн увійдуть дев'ять консерваторів, дев'ять соціал-демократів, п'ять лібералів, один представник "зелених" і один - правих сил.

На посади віцеголів Єврокомісії претендують голландський соціал-демократ Франс Тіммерманс і представниця данських лібералів Маргрете Вестагер. Обидва політики раніше сподівалися обійняти посаду голови Єврокомісії, яка несподівано для багатьох, в результаті, відійшла до фон дер Ляєн. Високі посади віцеголів повинні допомогти їм залікувати рани, завдані їхньому політичному самолюбству.

Аграрний сектор для комісара з Польщі

Східноєвропейські країни-члени ЄС небезпідставно вважають, що під час розподілу ключових посад в Євросоюзі їх нерідко ігнорують. Так, після виборів до Європарламенту в травні головою Європейської Ради стане бельгієць, керівником зовнішньополітичної служби Євросоюзу - іспанець, а головою Європейського центробанку - француженка.

Польським націонал-консерваторам з правлячої в країні партії "Право і справедливість" вже вдалося домовитися з фон дер Ляєн: представник Варшави опікуватиметься в складі Єврокомісії сільськогосподарським сектором. Для Польщі це має велике значення, адже ця країна є найбільшим одержувачем коштів з фондів ЄС.

Нідерландець Франс Тіммерманс

Що ж стосується фон дер Ляєн, то нова голова Єврокомісії явно хоче поліпшити відносини Брюсселя з Варшавою. Вона має намір, за можливості, врегулювати спір між Польщею та Єврокомісією, що виник у зв'язку зі скандальним законом про реформу польської судової системи.

Учителька, психологиня і 28-річний ексміністр

Урсула фон дер Ляєн планує завершити формування своєї команди до кінця вересня. Досить імовірно, що на слуханнях в Європарламенті представникам національно-консервативних сил з Польщі та Угорщини буде нелегко - як, утім, і політичним новачкам.

Наприклад, учителька за професією, кандидатка від Хорватії Дубравка Шуіца в минулому виконувала обов'язки мера міста Дубровника, а потім стала депутаткою Європарламенту. У неї немає досвіду роботи у виконавчій владі.

Цим не може похвалитися і кандидатка від Кіпру - психологиня і ексдепутатка місцевого парламенту Стелла Кіріадкідес. А одна з двох кандидатів від Румунії, ексміністерка у справах європейських фондів Рована Плумб, у себе на батьківщині була змушена піти у відставку через звинувачення в корупції.

Серед чоловіків особливо виділяється тільки 28-річний литовець, член місцевого "Союзу селян і зелених" Віргініюс Сінкевічус, який, незважаючи на молодість, вже встиг побувати в кріслі міністра економіки своєї країни.

При цьому представники "зелених" в Європарламенті ставляться до свого колеги досить скептично: аж надто його висловлювання нагадують популістські випади президента США Дональда Трампа. Тому Сінкевічус має бути готовий до того, що в Європарламенті йому поставлять багато незручних питань.