Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (відео)

Приводом влаштувати так звані "вибори" стала загибель Олександра Захарченка. Наприкінці серпня лідера донецьких сепаратистів ліквідували вибухом в ресторані в самісінькому центрі Донецька. А кількома місяцями раніше в Луганську відбулась зміна "влади" - там усунули Ігора Плотницького. Тож, бойовики оголосили, що 11 листопада населення окупованих районів Донбасу обере нових "лідерів" та так звані "парламенти".

У Євросоюзі це викликало негативну реакцію. Адже було домовлено, що голосування організують лише після виконання інших пунктів мінських угод. А саме: повного припинення вогню, роззброєння, обміну полоненими, децентралізації та виведення всіх іноземних збройних формувань. Усього цього досі не виконали.



