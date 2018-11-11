Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (відео)

Євросоюз вважає незаконними "псевдовибори" на окупованих територіях Донбасу і погрожує новими санкціями.
Приводом влаштувати так звані "вибори" стала загибель Олександра Захарченка. Наприкінці серпня лідера донецьких сепаратистів ліквідували вибухом в ресторані в самісінькому центрі Донецька. А кількома місяцями раніше в Луганську відбулась зміна "влади" - там усунули Ігора Плотницького. Тож, бойовики оголосили, що 11 листопада населення окупованих районів Донбасу обере нових "лідерів" та так звані "парламенти".
У Євросоюзі це викликало негативну реакцію. Адже було домовлено, що голосування організують лише після виконання інших пунктів мінських угод. А саме: повного припинення вогню, роззброєння, обміну полоненими, децентралізації та виведення всіх іноземних збройних формувань. Усього цього досі не виконали.
"Вибори", які сепаратисти хочуть провести на Донбасі, суперечать мінським угодам, констатують у ЄС. Євродепутати різних фракцій згодні, що це не сприяє врегулюванню, але про "смерть" "Мінська" не говорять. (09.11.2018)
Берлін та Париж вважають, що голосування на Донбасі підриває територіальну цілісність України. Вони нагадують про важливість мінських угод. (12.11.2018)
Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". Порушення засад Мінських угод роблять ці "вибори" недійсними. (10.11.2018)