 Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для ″переможців″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.11.2018

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Політика й суспільство

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (відео)

Євросоюз вважає незаконними "псевдовибори" на окупованих територіях Донбасу і погрожує новими санкціями.

ЄC готує санкції для організаторів так званих виборів на Донбасі

ЄC готує санкції для організаторів так званих "виборів" на Донбасі

Приводом влаштувати так звані "вибори" стала загибель Олександра Захарченка. Наприкінці серпня лідера донецьких сепаратистів ліквідували вибухом в ресторані в самісінькому центрі Донецька. А кількома місяцями раніше в Луганську відбулась зміна "влади" - там усунули Ігора Плотницького. Тож, бойовики оголосили, що 11 листопада населення окупованих районів Донбасу обере нових "лідерів" та так звані "парламенти".

У Євросоюзі це викликало негативну реакцію. Адже було домовлено, що голосування організують лише після виконання інших пунктів мінських угод. А саме: повного припинення вогню, роззброєння, обміну полоненими, децентралізації та виведення всіх іноземних збройних формувань. Усього цього досі не виконали.


 

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