Про що Колеснікова готова говорити з Лукашенком та що думає про Тихановську

Марія Колеснікова очолювала штаб ексочільника "Белгазпромбанка" Віктора Бабарики, якого спочатку вважали головним конкурентом Олександра Лукашенка на президентських виборах 2020 року. Але після арешту Бабарики та його недопущення до виборів Колеснікова стала частиною жіночого політичного тріо, котре продовжило боротьбу за посаду президента країни. Інші його учасниці - Вероніка Цепкало, дружина ще одного опонента Лукашенка, та кандидатка в президенти Світлана Тихоновська - під тиском влади були змушені залишити Білорусь. Зараз Колеснікова - єдина з об'єднаного штабу опозиції, хто залишився в країні. Про перемогу Тихановської, майбутнє протестів та трансфер влади вона розповіла DW.

DW: Ви можете назвати Світлану Тихановську законно обраною президенткою Білорусі?

Марія Колеснікова: Я, як і більшість білорусів, вважаю, що Світлана перемогла на цих виборів. Інше питання, що вибори були нечесні з самого початку, і, природно, чинний президент зараз не легітимний.

Що дає Вам підстави говорити, що Світлана Тихановська - законно обраний президент?

Ми точно знаємо, що вона набрала більшість голосів. Зокрема, це видно з реакції жителів нашої країни на той обман, який зараз проголошує Центральна виборча комісія, коли говорить, що за чинного президента проголосувало начебто 80 відсотків. Це - абсолютна брехня. Якби це було так, то не треба було би п'ять днів поспіль боротися з власним народом та в крові топити незгоду людей, котрі точно знають, що їх більшість.

У соціальних мережах деякі користувачі засуджують Світлану Тихановську за її від'їзд з Білорусі та обговорюють, чи не є цей крок зрадою. А що Ви про це думаєте?

Я не вважаю, що це зрада. Я вважаю, що все, зроблене Світланою за останні три місяці, - це абсолютно геройські вчинки. Я Світлану особисто дуже підтримую, і наш штаб Світлану підтримує, і ми підтримуємо її рішення. Тому ніхто з нас не знає, про що можна говорити три години з високопосадовцями із силових структур, коли ти приходиш в кабінет до голови ЦВК цілком з іншого приводу - подавати скаргу. Звісно, на Світлану всі три місяці чинився безпрецедентний тиск, і в цьому випадку влада намагалася на неї натиснути.

Незадовго до виборів Вас затримали. Щоправда, майже відразу з'ясувалося, що це затримання було помилковим. А Ви не боїтеся, що зараз Вас можуть затримати і вже не відпустять так легко, як у перший раз, враховуючи, що вже почалися затримання волонтерів з Вашого штабу?

Усі три місяці, з найпершого дня, як я почала брати участь у цій кампанії, у мене не було жодних ілюзій про те, на що здатна чинна влада. Зараз дуже складний момент в історії Білорусі, і для кожного з білорусів, як і для мене, є імовірність, що нас можуть затримати на вулиці, в під'їзді або навіть у власній квартирі. Але мене це усвідомлення не зупиняє і не змушує боятися, тому що я знаю, що ці процеси, котрі почалися в білоруському суспільстві, незворотні. Ми вже перемогли, і залишився якийсь час, щоб ці процеси еволюційно відбулися в самому суспільстві.

Світлана Тихановська сьогодні опублікувала відеозвернення, в якому закликала мерів міст вийти в ці вихідні 15-16 серпня на вулиці для зустрічей з людьми. Про це ж говорили і Ви вчора в своєму зверненні. Якого результату Ви очікуєте від цих зустрічей?

Передусім це абсолютно легальна можливість для всіх міст Білорусі вийти на легальну акцію без ризику бути побитими. Ми зараз ініціюємо діалог громадянського суспільства з владою. Вони повинні набратися сил та почути свій народ, тому що всі три місяці, а до того всі 26 років, вони відмовлялися слухати, що хвилює людей. Зараз настав момент, коли це необхідно зробити. Й ось таким чином ми запросили мерію та владу послухати народ та просто організувати мирну акцію, під час якої не було би побиття, світлошумових гранат та іншого насильства, яке ми спостерігаємо останніми днями.

Світлана Тихановська (ліворуч) та Марія Колеснікова

Під час передвиборчої кампанії спочатку Віктор Бабарико, а потім Світлана Тихановська, Вероніка Цепкало та Ви були тими людьми, навколо яких об'єдналися білоруси - в усякому разі ті з них, хто хоче змін в країні. Ви згодні з тим, що зараз, коли по всій країні відбуваються стихійні акції протесту, ви з лідерів перетворилися в спостерігачів?

Тут складний момент. Із самого початку нашої діяльності ми говорили, що ми ніколи не будемо кликати людей на вулиці, не будемо організовувати протести чи акції незгоди. Те, що зараз відбувається, напевно, напряму є результатом нашої діяльності. За три місяці нам вдалося зробити те, що нікому не вдавалося протягом 26 років. Нам вдалося консолідувати людей навколо себе, навколо своїх ідей та принципів. Нам вдалося зародити в людях віру в те, що вони можуть змінити своє майбутнє. І це набагато важливіше, ніж організація акцій незгоди чи протестів.

Я сама була на акціях. Я бачила, з яким жахливим насильством зіштовхуються люди, коли їх б'ють, запихають в автозаки. Мені було важливо бути там, бути з народом і бачити, що відбувається. І я точно знаю, що ці тисячі людей, котрі були і зараз перебувають у тюрмах, не забудуть цього насильства. Для мене особисто набагато важливіше, щоби це насильство припинилося, щоби ми почали спокійно разом будувати нову майбутню Білорусь.

Після президентських виборів у Білорусі почалися безпрецеденстно жорсткі розгони демонстрантів, зіткнення із силовиками тривали кілька днів і тільки вчора на вулицях Білорусі припинили стріляти. Як не допустити відновлення насильства в країні?

Учора була заява міністра внутрішніх справ, коли він узяв на себе провину та відповідальність за те, що відбувається, і начебто почали відпускати людей. Хоча ми знаємо, що відпустили тільки частину людей. Ми особисто це розцінюємо як спробу задобрити людей, вчергове їм збрехати та створити видимість того, що все налагоджується, що білорусів почули. Звісно, ми це так не сприймаємо, градус незадоволення владою в суспільстві немождиво так згасити. Зі свого боку ми будемо підтримувати тих людей, які постраждали, надавати юридичну, фінансову, будь-яку іншу потрібну допомогу.

Ми сподіваємося, що влада почує свій народ і припинить вже застосовувати насильство щодо мирних громадян - це було б ідеально. Ілюзій ні в кого немає - ми не знаємо, що буде сьогодні, завтра і післязавтра. Тому ми закликаємо всі сторони - і владу, і людей, які висловлюють незгоду, - бути спокійними, берегти себе і свої сім'ї. Представники силових структур є відповідальними за насильство, і вони повинні знати, що все документується і в добу інтернету нічого неможливо приховати. Вони повинні це усвідомити і зупинитися. Кожна людина, яка в цьому бере участь, зобов'язана це припинити, якщо сподівається жити в мирній Білорусі.

Ваш прогноз, чим закінчаться протести в Білорусі?

Я сподіваюся, що вони більше не будуть такими жорстокими. Я сподіваюся, що у влади вистачить розуму і сил зізнатися в тому, що Білорусь вже інша, що білоруси змінилися і їх треба слухати. Я сподіваюся, що будуть оголошені нові вибори і будуть звільнені всі політичні в'язні і постраждалі за останні дні. Звісно, ми не можемо передбачити, як будуть розвиватися події, але є надія, що це все закінчиться мирним шляхом.

Чи можете Ви уявити собі, що через кілька днів протести припиняться і Білорусь повернеться до колишнього життя?

Ні, не можу. Я бачу нових білорусів, я бачу, як ми всі разом змінилися, я бачу надію в їхніх очах. Вони повірили, що вони можуть все змінити. І насправді вони зараз вільні люди - вперше за багато років. Це неможливо ніякими кийками і автозаками переламати, це народження нації. Це справді історичний момент, і я щаслива, що я білоруска.

Чи відчуваєте Ви зараз підтримку Євросоюзу?

Так, ми відчуваємо підтримку з боку Євросоюзу і з боку міжнародного співтовариства. Це дуже важливо розуміти, що ми не одні в такій ситуації. А з іншого боку, потрібно розуміти, що вирішити проблеми білорусів можемо тільки ми самі. І мені здається, білоруси добре це усвідомили, вони вдячні за підтримку, але зі свого боку вони рішуче готові йти до кінця, до перемоги.

Латвія, Литва, Польща та Естонія запропонували скликати національну раду й організувати діалог з владою. Білоруський філософ Володимир Мацкевич також пропонує створити переговорну групу для діалогу з владою щодо виконання вимог суспільства. Чи готові Ви сісти з Лукашенком за стіл переговорів?

Якщо є хоча б один відсоток, що це принесе плоди, що в Білорусі припиниться насильство і з'явиться можливість мирних змін, я готова сісти за стіл переговорів з Олександром Лукашенком.

Про що хочете говорити з ним?

Про те, як в нашій новій Білорусі нам потрібно буде жити далі. Про те, як зупинити насильство, про те, як зробити так, щоб трансфер влади стався наймирнішим з усіх можливих способів.

А Ви взагалі вірите в те, що Лукашенко відмовиться від влади?

У нього немає жодного іншого вибору.