Про гумкоридор з "Азовсталі" домовленості нема - Верещук

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка 25 квітня.
На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини понеділка, 25 квітня (час київський).
++15.21++
У Хрещатому парку у центрі Києва демонтують бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією", повідомив у Facebook у понеділок мер української столиці Віталій Кличко. "Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність", - пояснив це рішення Кличко. Скульптуру має бути демонтовано протягом цього тижня. Другу скульптурну композицію з червоного граніту теж згодом 4демонтують. Що ж стосується арки з титанових листів, яка дотепер носила назву "Арки дружби народів", то, за словами Кличка, її перейменують і підсвітять кольорами українського прапору, адже "старі символи набувають нового значення".
Читайте також: "Дерусифікація": Київ перейменовує п'ять станцій метро через онлайн-голосування
++14:55++
Уряд ФРН "найближчим часом" ухвалить рішення про надання Україні 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, дозвіл щодо яких запросив оборонний концерн Rheinmetall, заявив у Берліні офіційний представник кабінету міністрів Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Раніше стало відомо, що дочірнє підприємство Rheinmetall звернулося до федерального уряду за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder.
++14:40++
Про гуманітарні коридори з Азовсталі в Маріуполі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Коментуючи заяву російського міноборони про гумкоридор з "Азовсталі", вона зазначила: "Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором". Раніше цього ж дня Верещук заявила, що Україна готова на все, аби евакуація з маріупольської "Азовсталі" відбулася. "Ми готові! Всі "швидкі" готові, автобуси, ми готові йти пішки. І зробити все для того, щоб з "Азовсталі" спрацював гуманітарний коридор", - наголосила міністерка. За її словами, наразі немає точної інформації про те, скільки їжі та питної води залишилося у мирних людей, які ховаються від бомбардувань на території підприємства.
++ 14:20 ++
Міноборони РФ заявило, що припинить вогонь навколо комбінату "Азовсталь" у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, що перебувають на його території. Відомство пообіцяло, що ЗС РФ та підрозділи самопроголошеної "ДНР" припинять "будь-які бойові дії" і відведуть свої підрозділи на безпечну відстань для забезпечення виведення мирних громадян "у будь-яких обраних ними напрямках". Раніше президент РФ Володимир Путін наказав не штурмувати цей об'єкт, де перебувають захисники Маріуполя та цивільні, а натомість щільно заблокувати його. Однак, за даними української влади, після цього російські сили неодноразово атакували територію "Азовсталі", де в укриттях перебувають цивільні, переважно жінки та діти. Українські оборонці Маріуполя раніше наполягали на відкритті евакуаційних коридорів з умовою гарантій безпеки з боку третьої сторони.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
-
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.
Автор: Микола Пермяков