 Про відставку Волкера першим повідомив 20-річний студент з Аризони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Про відставку Волкера першим повідомив 20-річний студент з Аризони

20-річний студент Ендрю Говард першим повідомив про відставку спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Про це він написав у студентській газеті Університету штату Аризона.

Про відставку Курта Волкера (на архівному фото) першим повідомив 20-річний студент Ендрю Говард

Про відставку Курта Волкера (на архівному фото) першим повідомив 20-річний студент Ендрю Говард

Першим про відставку спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера повідомили не впливові американські ЗМІ та інформаційні агенції, а 20-річний американський студент Ендрю Говард з Аризони у статті для місцевої університетської газети.

20-річний Говард працює редактором в газеті Університету штату Аризона The State Press. У коментарі виданню New York Times він розповів, що "працював над цією темою, як і над іншими".

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У США оприлюднили скаргу анонімного представника спецслужби, в якій інформатор стверджує, що Дональд Трамп хотів втручання у вибори в США 2020 року під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським. (26.09.2019)

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Ендрю Говард зізнався: він не впевнений, що разом з колегами коли-небудь очікував повідомити таку сенсаційну новину, яка в підсумку вийшла.

В інтерв'ю агентству новин AP, опублікованому в неділю, 29 вересня, Говард розповів, що шукав місцеву прив'язку для своєї статті про "український скандал" у США. Ім'я Волкера згадувалрся в скарзі інформатора спецслужб у Білому домі щодо можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Як стверджує Говард, він знав, що Курт Волкер очолює Інститут міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона, й спробував отримати додаткову інформацію. За словами Говарда, ввечері 27 вересня він дізнався про відставку Волкера від співробітника університету. Той повідомив молодому журналісту, що Волкер відмовляється від посади спецпредставника Держдепу США з питань України, однак продовжить керувати інститутом. Хоча сам інститут розташований у Вашингтоні, він функціонує при університеті штату, який Джон Маккейн упродовж багатьох років представляв у Сенаті.

Стаття з інформацією про відставку Волкера з'явилася на сайті студентської газети о 18 годині 15 хвилин (за місцевим часом) 27 вересня. Говард вважає, що поява цієї сенсацйної новини принесе користь газеті через увагу інших ЗМІ.  

Нагадаємо, ім'я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора. У ній йшлося про те, що спецпредставник Держдепартаменту допоміг налагодити контакт між особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та наближеними до Володимира Зеленського українським посадовцем з метою прискорити розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

У Конгресі США вже оголосили про намір допитати Курта Волкера 3 жовтня у справі щодо можливого імпічменту Трампа.

У 2017 році ексдержсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Курта Волкера на посаду спецпредставника Держдепартаменту з питань України. На цій посаді Волкер, як стверджував він сам, працював на волонтерських засадах. 

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