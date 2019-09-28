Про відставку Волкера першим повідомив 20-річний студент з Аризони

Першим про відставку спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера повідомили не впливові американські ЗМІ та інформаційні агенції, а 20-річний американський студент Ендрю Говард з Аризони у статті для місцевої університетської газети.

20-річний Говард працює редактором в газеті Університету штату Аризона The State Press. У коментарі виданню New York Times він розповів, що "працював над цією темою, як і над іншими".

Ендрю Говард зізнався: він не впевнений, що разом з колегами коли-небудь очікував повідомити таку сенсаційну новину, яка в підсумку вийшла.

В інтерв'ю агентству новин AP, опублікованому в неділю, 29 вересня, Говард розповів, що шукав місцеву прив'язку для своєї статті про "український скандал" у США. Ім'я Волкера згадувалрся в скарзі інформатора спецслужб у Білому домі щодо можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Як стверджує Говард, він знав, що Курт Волкер очолює Інститут міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона, й спробував отримати додаткову інформацію. За словами Говарда, ввечері 27 вересня він дізнався про відставку Волкера від співробітника університету. Той повідомив молодому журналісту, що Волкер відмовляється від посади спецпредставника Держдепу США з питань України, однак продовжить керувати інститутом. Хоча сам інститут розташований у Вашингтоні, він функціонує при університеті штату, який Джон Маккейн упродовж багатьох років представляв у Сенаті.

Стаття з інформацією про відставку Волкера з'явилася на сайті студентської газети о 18 годині 15 хвилин (за місцевим часом) 27 вересня. Говард вважає, що поява цієї сенсацйної новини принесе користь газеті через увагу інших ЗМІ.

Нагадаємо, ім'я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора. У ній йшлося про те, що спецпредставник Держдепартаменту допоміг налагодити контакт між особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та наближеними до Володимира Зеленського українським посадовцем з метою прискорити розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

У Конгресі США вже оголосили про намір допитати Курта Волкера 3 жовтня у справі щодо можливого імпічменту Трампа.

У 2017 році ексдержсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Курта Волкера на посаду спецпредставника Держдепартаменту з питань України. На цій посаді Волкер, як стверджував він сам, працював на волонтерських засадах.

Дивитись відео 13:49 Поділитись Курт Волкер: Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт (24.01.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2rT3Y Курт Волкер: Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт (24.01.2018)