"Прощавай, пластиковий пакете!" - у ФРН присвятили виставку пакету (фотогалерея)

10 простих внесків у порятунок планети

Відмовитися від батарейок

Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.