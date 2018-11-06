 ″Прощавай, пластиковий пакете!″ - у ФРН присвятили виставку пакету (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 31.10.2019

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Культура й стиль життя

"Прощавай, пластиковий пакете!" - у ФРН присвятили виставку пакету (фотогалерея)

Дедалі гучніше лунають вимоги про глобальну заборону шкідливих для довкілля пластикових пакетів. Прощаючись з ними, у Німеччині влаштували виставку, на якій демонструють понад тисячу об'єктів з поліетилену.

  • Об'єкт колекціонування

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Об'єкт колекціонування

    Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

  • Упаковка для подарунків

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Упаковка для подарунків

    Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

  • Дизайнерські пакети

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Дизайнерські пакети

    Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

  • Пластикові пакети й музична історія

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Пластикові пакети й музична історія

    Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

  • Місія, яку виконати неможливо

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Місія, яку виконати неможливо

    Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

  • Міна сповільненої дії

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Міна сповільненої дії

    Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

  • Символ статусу

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Символ статусу

    На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

  • Повна заборона не за горами

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Повна заборона не за горами

    Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.

    Автор: Гайке Мунд


  • Об'єкт колекціонування

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Об'єкт колекціонування

    Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

  • Упаковка для подарунків

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Упаковка для подарунків

    Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

  • Дизайнерські пакети

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Дизайнерські пакети

    Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

  • Пластикові пакети й музична історія

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Пластикові пакети й музична історія

    Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

  • Місія, яку виконати неможливо

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Місія, яку виконати неможливо

    Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

  • Міна сповільненої дії

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Міна сповільненої дії

    Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

  • Символ статусу

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Символ статусу

    На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

  • Повна заборона не за горами

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Повна заборона не за горами

    Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.

    Автор: Гайке Мунд


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    Не пластиком єдиним

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    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    Руки геть від мене!

    Звичайний одноразовий пластиковий пакет складається майже на сто відсотків з поліетилену. Для того, аби ця торбинка повністю розщепилася в природі, потрібно від 400 до 500 років.

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    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    Біо - не завжди добре

    Так званий біологічний пластиковий пакет, здатний до розщеплення, на 70 відсотків робиться із сирої нафти і на 30 відсотків - з рослинної сировини. На перший погляд - добре. Але: такі пластикові пакети лише частково годяться для вторинної переробки. До того ж, дуже складно створити сільськогосподарські умови для вирощення необхідних рослин.

  • Symbolbild Aldi Lidl Discounter Plastiktüte (Foto: DPA)

    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    Вторинна переробка – міф?

    Є одноразові пластикові пакетики, які на 70 відсотків складаються з поліетилену багаторазового використання. Їхня екологічність оцінюється краще, ніж у решти одноразових торбин. Однак у Німеччині більшість пластикових пакетів усе одно опиняються у загальному смітті і через це не йдуть на вторинну переробку.

  • Shoppen im Outlet (Foto: Marijan Murat, DPA)

    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    Паперові торбинки

    Екологічність торбинок з паперу - не обов'язково ліпша, ніж у пластикових пакетиків. Оскільки їх виготовляють з особливо довгих та міцних целофанових ниток, які спочатку обробляють хімікатами. Екологічність підвищується лише, якщо пакет робиться з паперу, який уже був у використанні.

  • Bildergalerie Einkaufstüten - Stoffbeutel aus Naturfasern

    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    Неочікувані недоліки

    Матерчаті сумки з бавовни, лубу або льону є стабільнішими, їх можна частіше використовувати, а це, відповідно, краще для довкілля. Але: їхнє виробництво, на противагу одноразовим пакетикам з пластику, вимагає більше затрат, зокрема енергії. Вирощування таких рослин як бавовна або льон потребує також багато води та ресурсів.

  • Bildergalerie Plastiktüten (Foto: DUH)

    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    Кращі за свою репутацію

    Не гіршими за матерчаті сумки є багаторазові пакети з поліпропілену, поліестеру або політерефталату. Багаторазова сумка з поліпропілену вже після трьох використань стає більш екологічною, ніж одноразовий поліетиленовий пакетик.

  • Bildergalerie Plastiktüten Neumaterial (Foto: DUH)

    Пакету не обов'язково бути пластиковим

    А найкращою виявилась...

    Найекологічнішим продуктом багаторазового використання є торбинка з поліестру. У складеному стані вона не більша за упаковку паперових носовичків. Вона важить 30 грамів - це менше, ніж багато одноразових пластикових пакетиків. І при цьому може витримувати до десяти кілограмів ваги.

    Автор: Даніела Шпет, Захар Бутирський


  • Економте воду - закривайте кран

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  • Душ замість ванни

    10 простих внесків у порятунок планети

    Душ замість ванни

    Набираючи повну ванну, ми використовуємо близько 140 літрів води. Тоді як приймаючи душ - лише близько 20 літрів за хвилину. За підрахунками Спілки охорони довкілля та природи Німеччини, відмовившись від прийому ванни, родина з чотирьох людей може заощадити більше 300 євро на рік на електриці та воді.

  • Правильне провітрювання

    10 простих внесків у порятунок планети

    Правильне провітрювання

    Замість того, щоб надовго відкривати вікно, краще варто провітрювати приміщення кілька хвилин, але кожні дві-три години. У такий спосіб, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), у холодну пору року можна зекономити до 70 євро.

  • Відмовитися від батарейок

    10 простих внесків у порятунок планети

    Відмовитися від батарейок

    Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.

  • Повністю відключати електропристрої

    10 простих внесків у порятунок планети

    Повністю відключати електропристрої

    Електронні пристрої слід вимикати повністю, а не лише за допомогою пульта - такі рекомендації екологічного об’єднання NABU. Інакше вони і надалі споживатимуть електроенергію в режимі очікування. Переконатися у тому, що пристрої більше не споживають енергію, можна за допомогою перехідника, який вимикається.

  • Закривати кришку

    10 простих внесків у порятунок планети

    Закривати кришку

    Готуючи обід, використовуйте каструлю з відповідною кришкою, радять у WWF. У цьому випадку споживається до 65 відсотків менше електроенергії або газу, оскільки "неправильна" кришка або її відсутність легше пропускає тепло. Також для приготування їжі завжди радять використовувати посуд, що відповідає розміру варочної панелі.

  • Електрочайник замість плити

    10 простих внесків у порятунок планети

    Електрочайник замість плити

    Якщо вам треба нагріти воду, замість плити краще зробити це в електрочайнику. Незалежно від того, для чого вона потрібна - чаю або приготування пасти - у чайнику вода гріється швидше та потребує менше енергії і часу, ніж каструля на плиті. У WWF запевняють: якщо щодня гріти літр води, щороку можна заощадити 40 євро.

  • Відмовитися від фена

    10 простих внесків у порятунок планети

    Відмовитися від фена

    Серед пристроїв у ванній найбільше енергії споживає фен. Влітку можна легко обійтися без нього.

  • Термос vs стаканчики

    10 простих внесків у порятунок планети

    Термос vs стаканчики

    Багато хто з нас звик до "кави to go". Проте одноразові стаканчики краще не брати, адже це - чи не найбільша проблема для довкілля. Чому б наступного разу не подбати про природу і не взяти каву у термос?

  • Жодних одноразових пакетів!

    10 простих внесків у порятунок планети

    Жодних одноразових пакетів!

    За даними Федерального відомства з питань довкілля, у Німеччині використовують 76 поліетиленових пакетів на рік, і це немало. Непотрібні пакети слід відправляти на переробку, а ще краще - наступного разу взяти із собою в магазин багаторазовий пакет, рюкзак або кошик.

    Автор: Анабела Лінке, Ольга Войтович


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