"Прощавай, пластиковий пакете!" - у ФРН присвятили виставку пакету (фотогалерея)

Дедалі гучніше лунають вимоги про глобальну заборону шкідливих для довкілля пластикових пакетів. Прощаючись з ними, у Німеччині влаштували виставку, на якій демонструють понад тисячу об'єктів з поліетилену.
Дивіться також:
Німеччина, яка активно бореться з пластиком, водночас є світовим лідером зі споживання паперу на душу населення. Чи є паперові вироби настільки екологічними, як це прийнято вважати? (29.10.2019)
З наступного року у Німеччині планують заборонити одноразові пластикові пакети, німецький уряд вже підготував відповідний законопроєкт. Утім, ця заборона не буде цілковитою. (06.09.2019)