 Процес століття: в Італії засудили 70 мафіозі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2021

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Процес століття: в Італії засудили 70 мафіозі

70 членів мафіозного угруповання "Ндрангета" засудили до позбавлення волі строком до 20 років.

Зал суду в день початку процесу над членами Ндрангети, січень 2021 року

У суді в день початку процесу над членами "Ндрангети", січень 2021 року

70 членів одного з найбільш впливових мафіозних угруповань "Ндрангета" в Італії засудили до позбавлення волі строком до 20 років. Вироки в рамках найбільшого судового процесу над італійською мафією за понад три десятиліття оголосили у місті Ламеція-Терме у суботу, 6 листопада.

Найбільший термін ув'язнення отримав очільник організації Манкузо, якого лише нещодавно випустили з в'язниці після відбування 19-річного терміну покарання. 21 обвинуваченого виправдали. Обвинувачені погодилися, щоб цей судовий процес відбувся за пришвидшеною процедурою та за зачиненими дверима, за що влада пообіцяла скоротити  термін ув'язнення 70-ом засудженим на третину, повідомляє dpa.

Загалом в межах справи проти "Ндрангета" на лаві підсудних опинилися 355 людей, серед яких імовірні члени мафії, її посібники, у тому числі політики та співробітники поліції. Їм інкримінують зв'язок із мафією, вбивства, замахи на вбивства, рекет, торгівлю наркотиками, відмивання грошей, зловживання службовим становищем та незаконне зберігання зброї. У процесі беруть участь понад 900 свідків обвинувачення та 58 свідків із боку держави. Останній процес подібного масштабу відбувся в Італії у 1986-1987 роках та завершився засудженням 338 учасників сицилійської "Коза Ностри".

Чим займається "Ндрангета"

"Ндрангета"- одна з найбагатших і найвпливовіших мафіозних організацій Італії, яка контролює більшість кокаїну, що надходить до Європи. Переважно цей клан діє у провінції Калабрія - одному з найбідніших регіонів Італії. Угруповання колись було відгалуженням "Коза Ностри", але згодом стало самостійним.

Більшість із тих, проти кого висунули звинувачення, були затримані в ході скоординованої операції поліції Італії, Німеччини, Швейцарії та Болгарії у 2019 році.

Як повідомлялося, у серпні 2021 року в Одесі було затримано трьох підозрюваних під час спроби переправлення наркотиків із Латинської Америки до ЄС. Тоді в СБУ заявили, що, за даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій "Ндрангета". 

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