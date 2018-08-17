 Процес над Манафортом: суддя повідомив про погрози | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Процес над Манафортом: суддя повідомив про погрози

Суддя у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта повідомив, що отримував погрози. Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним".

Ілюстрація з судового процесу над Полом Манафортом

Ілюстрація з судового процесу над Полом Манафортом

Суддя федерального окружного суду Александрії в штаті Вірджинія Т.С. Елліс повідомив у п'ятницю, 17 серпня, що отримував погрози у зв'язку з процесом над екс-керівником передвиборної кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом, інформує агенція AP. Зважаючи на це, суддя відмовився назвати пресі імена присяжних у справі Манафорта, переживаючи за їхню безпеку.

"Я отримав критику і погрози", - зазначив Елліс і заявив, що переживає за "спокій і безпеку присяжних". Елліс перебуває під захистом маршалів США. Присяжні 17 серпня радяться вже другий день після того, як було завершено допит свідків у справі щодо відмивання грошей і ухилянні від сплати податків Манафортом. Напередодні вони не змогли ухвалити рішення.

DW.COM

Завершено допит свідків у справі колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. (14.08.2018)

У США 31 липня розпочинається судовий процес у справі Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Віктора Януковича та екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа. Головні обвинувачення - у підбірці DW. (31.07.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвинувачення проти Пола Манафорта не стосуються розслідування щодо імовірного російського втручання у американські вибори. (01.08.2018)

Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків. (07.08.2018)

Президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним", а самого політтехнолога та лобіста - "дуже хорошою людиною", цитує агентство Reuters.

Судовий процес над Манафортом, до якого призвело розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірноговтручання Кремля у президентські вибори в США 2016 року, триває в федеральному окружному суді Александрії. Як повідомлялося раніше, у вересні під час слухань у іншій справі Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія.

Нагадаємо, що Пола Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів. Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у своїй податковій декларації частину цих доходів і "відмив" в офшорах 30 мільйонів доларів.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули в жовтні 2017 року. Пола Манафорта також обвинувачують у тому, що він, лобіюючи впродовж кількох років інтереси екс-президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не був зареєстрований у США як "іноземний агент".

Дивитись відео 03:38
Now live
03:38 хв

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

Також за темою

USA - Paul Manafort muss ins Gefängnis

Справа Манафорта: обвинувачення завершило допит свідків 14.08.2018

Завершено допит свідків у справі колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

USA Rick Gates

Партнер Манафорта: Гроші за консультації Януковича зберігалися у 15 зарубіжних банках 07.08.2018

Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків.

USA Prozess Paul Manafort | Zeichnung des Angeklagten

Банкір: Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа 10.08.2018

Пол Манафорт міг бути учасником схеми політичної корупції, пов'язаної з виборами президента США. Про неї розповів під час судового слухання свідок-колишній банкір.

Докладно

Deutschland Merkel und Putin in Dresden - Begrüßung (picture-alliance/dpa/M. Hiekel)

Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж

На початку багатообіцяючі відносини Анґели Меркель та Володимира Путіна за довгі роки суттєво похолоднішали. 

Електрокар Sion від Sono Motors працює на сонячній енергії

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили 7 тисяч автомобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  