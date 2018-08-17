Процес над Манафортом: суддя повідомив про погрози

Суддя федерального окружного суду Александрії в штаті Вірджинія Т.С. Елліс повідомив у п'ятницю, 17 серпня, що отримував погрози у зв'язку з процесом над екс-керівником передвиборної кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом, інформує агенція AP. Зважаючи на це, суддя відмовився назвати пресі імена присяжних у справі Манафорта, переживаючи за їхню безпеку.

"Я отримав критику і погрози", - зазначив Елліс і заявив, що переживає за "спокій і безпеку присяжних". Елліс перебуває під захистом маршалів США. Присяжні 17 серпня радяться вже другий день після того, як було завершено допит свідків у справі щодо відмивання грошей і ухилянні від сплати податків Манафортом. Напередодні вони не змогли ухвалити рішення.

Президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним", а самого політтехнолога та лобіста - "дуже хорошою людиною", цитує агентство Reuters.

Судовий процес над Манафортом, до якого призвело розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірноговтручання Кремля у президентські вибори в США 2016 року, триває в федеральному окружному суді Александрії. Як повідомлялося раніше, у вересні під час слухань у іншій справі Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія.

Нагадаємо, що Пола Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів. Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у своїй податковій декларації частину цих доходів і "відмив" в офшорах 30 мільйонів доларів.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули в жовтні 2017 року. Пола Манафорта також обвинувачують у тому, що він, лобіюючи впродовж кількох років інтереси екс-президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не був зареєстрований у США як "іноземний агент".