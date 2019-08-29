Профільний комітет ВР рекомендує скасувати недоторканність депутатів

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт про скасування депутатської недоторканності. Таку рекомендацію члени комітету вирішили ухвалити на засіданні в понеділок, 2 вересня.

За словами голови профільного комітету Ірини Венедиктової, комітет, зокрема, вирішив "пропонувати Верховній Раді поданий президентом України як невідкладний законопроєкт про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів, (…), прийняти як закон", - цитує інформагенція "Українські новини".

Дехто з членів комітету переконані, що Рада зможе ухвалити цей законопроєкт №7203 на другій сесії, що розпочнеться 3 вересня. Тим часом двоє депутатів від фракції "ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв і Сергій Власенко заявили про незаконність дій комітету і відмовилися голосувати, а Власенко залишив засідання. Обидва депутати мотивували свої дії тим, що було порушено скорочений термін подання альтернативних проєктів, який становить 5 днів, не враховано зауваження Конституційного суду України й не виправлено норми законів.

У свою чергу, перший заступник голови комітету Василь Німченко зазначав, що скасування імунітету парламентаріїв без зміни чинних законів дасть змогу впливати на депутата, на його ідеологію і точку зору.

Законопроєктом №7203 пропонується внести зміни до статті 80 Конституції України, яка гарантує парламентаріям депутатську недоторканність. Згідно з цією нормою, вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах, окрім відповідальності за образу чи наклеп. Так само українських законодавців не можна притягти до кримінальної відповідальності, затримати чи заарештувати без згоди парламенту.

Для ухвалення змін до Конституції у другому читанні необхідно як мінімум 300 голосів. Законопроєктом передбачається, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила на засіданні 30 серпня 2019 року в першому читанні цей законопроєкт про скасування депутатської недоторканності з 2020 року.