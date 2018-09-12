 Профспілки закликають до страйку співробітників Ryanair у п′яти країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

Профспілки закликають до страйку співробітників Ryanair у п'яти країнах

Профспілки закликають до страйку співробітників лоукостера Ryanair у п'яти країнах Європи. Акція має відбутися 28 вересня.

Профспілки закликають до страйку співробітників Ryanair у п'яти країнах Європи

Профспілки закликають до страйку співробітників Ryanair у п'яти країнах Європи

Європейська міжнародна профспілка у четвер, 13 вересня, закликала співробітників лоукостера Ryanair у п'яти країнах до страйку. Акція має відбутися 28 вересня, повідомляє інформагенція AFP.

Пілотів, бортпровідників та інших співробітників авіакомпанії у Бельгії, Італії, Іспанії, Португалії та Нідерландах закликають не виходити на роботу 28 вересня, повідомив представник профспілки Бельгії CNE/LBC Ів Ламбот. До такого рішення представники кількох європейських профспілок дійшли на зустрічі 13 вересня у Брюсселі.

Нагадаємо, 12 вересня ірландська авіакомпанія Ryanair змушена була скасувати 150 з 400 рейсів з Німеччини та до неї через страйк 400 пілотів та 1000 бортпровідників Ryanair, який тривав добу. Рішення про страйк у ФРН було ухвалене об'єднанням пілотів Cockpit і профспілкою Ver.di після невдалого другого раунду переговорів з керівництвом лоукостера.

Профспілки ведуть переговори з керівництвом ірландської авіакомпанії з січня 2018-го, прагнучи покращення умов праці та підвищення заробітних плат. У серпні пілоти лоукостера в Німеччині та інших європейських країнах вже оголошували страйк, що став найбільшим за всю історію Ryanair. Тоді скасування рейсів торкнулися понад 55 тисяч пасажирів.

Ryanair, що базується в Ірландії, виконує польоти по всьому Євросоюзу і в низці інших країн, використовуючи багато аеропортів як великі пересадочні вузли. Від початку вересня ірландський лоукостер здійснює польоти з Києва до Берліна та у зворотньому напрямку.

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Аудіо й відео до теми

Ryanair в Україні: справжня ціна дешевих авіаперевезень (04.09.2018)  

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