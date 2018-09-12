Профспілки закликають до страйку співробітників Ryanair у п'яти країнах

Європейська міжнародна профспілка у четвер, 13 вересня, закликала співробітників лоукостера Ryanair у п'яти країнах до страйку. Акція має відбутися 28 вересня, повідомляє інформагенція AFP.

Пілотів, бортпровідників та інших співробітників авіакомпанії у Бельгії, Італії, Іспанії, Португалії та Нідерландах закликають не виходити на роботу 28 вересня, повідомив представник профспілки Бельгії CNE/LBC Ів Ламбот. До такого рішення представники кількох європейських профспілок дійшли на зустрічі 13 вересня у Брюсселі.

Нагадаємо, 12 вересня ірландська авіакомпанія Ryanair змушена була скасувати 150 з 400 рейсів з Німеччини та до неї через страйк 400 пілотів та 1000 бортпровідників Ryanair, який тривав добу. Рішення про страйк у ФРН було ухвалене об'єднанням пілотів Cockpit і профспілкою Ver.di після невдалого другого раунду переговорів з керівництвом лоукостера.

Профспілки ведуть переговори з керівництвом ірландської авіакомпанії з січня 2018-го, прагнучи покращення умов праці та підвищення заробітних плат. У серпні пілоти лоукостера в Німеччині та інших європейських країнах вже оголошували страйк, що став найбільшим за всю історію Ryanair. Тоді скасування рейсів торкнулися понад 55 тисяч пасажирів.

Ryanair, що базується в Ірландії, виконує польоти по всьому Євросоюзу і в низці інших країн, використовуючи багато аеропортів як великі пересадочні вузли. Від початку вересня ірландський лоукостер здійснює польоти з Києва до Берліна та у зворотньому напрямку.