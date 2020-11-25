 Прототип космічного корабля Starship вибухнув під час посадки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Прототип космічного корабля Starship вибухнув під час посадки

Під час посадки після випробувального польоту вибухнув прототип космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX, розроблений для польотів на Місяць і Марс.

Момент вибуху прототипу корабля Starship компанії SpaceX під час посадки після випробувального польоту

Момент вибуху прототипу корабля Starship компанії SpaceX під час посадки після випробувального польоту

Прототип пілотованого космічного корабля Starship американської компанії SpaceX, що розроблявся для польотів на Марс та Місяць, вибухнув під час посадки після випробувального польоту на суборбітальну висоту. Аварія сталася в ніч на четвер, 10 грудня, - хід польоту транслювався компанією SpaceX.

Запуск буз здійснений о 01:44 з полігону компанії в Бока-Чіка у штаті Техас. Під час випробування космічний корабель піднявся на висоту 12,5 кілометра.

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Попри аварію, Маск задоволений

Після цього двигуни було вимкнено, корабель здійснив аеродинамічне гальмування і увімкнув двигуни знову, аби повернутися у вертикальний стан і здійснити спробу посадки на стартовий майданчик. Однак один з двигунів під час польоту припинив роботу.

Втім засновник SpaceX Ілон Маскназвав випробування успішними. "Успішний зліт, перемикання на основні баки і точна робота закрилків аж до посадки!" - написав він у Twitter. Він також додав, що тиск у головному паливному баку перед посадкою був низьким, що й призвело до більшої швидкості під час приземлення.

Перший запуск Starship було скасовано

Це випробування спочатку планувалося на 8 грудня. Втім запуск космічного корабля тоді було скасовано автоматичною системою буквально за секунду до старту. Причиною скасування стало виявлення аномалії в одному з двигунів Raptor.

3 вересня SpaceX вже провела успішне випробування Starship. Щоправда, тоді космічний корабель піднявся на висоту лише у 150 метрів.

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Маск обіцяє висадку на Марсі за декілька років

Starship поєднує в собі функції другого ступеня ракети для досягнення орбітальної швидкості при запуску з Землі і багаторазового космічного апарату, здатного злітати, виконувати політ у космосі та сідати на поверхню Землі, Місяця та Марса. У пілотованому варіанті корабель зможе брати на борт до 100 людей.

На початку грудня Маск заявив, що його Starship зможе висадити людей на Марсі вже у 2026 році.

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


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