Прототип космічного корабля Starship вибухнув під час посадки

Прототип пілотованого космічного корабля Starship американської компанії SpaceX, що розроблявся для польотів на Марс та Місяць, вибухнув під час посадки після випробувального польоту на суборбітальну висоту. Аварія сталася в ніч на четвер, 10 грудня, - хід польоту транслювався компанією SpaceX.

Запуск буз здійснений о 01:44 з полігону компанії в Бока-Чіка у штаті Техас. Під час випробування космічний корабель піднявся на висоту 12,5 кілометра.

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Попри аварію, Маск задоволений

Після цього двигуни було вимкнено, корабель здійснив аеродинамічне гальмування і увімкнув двигуни знову, аби повернутися у вертикальний стан і здійснити спробу посадки на стартовий майданчик. Однак один з двигунів під час польоту припинив роботу.

Втім засновник SpaceX Ілон Маскназвав випробування успішними. "Успішний зліт, перемикання на основні баки і точна робота закрилків аж до посадки!" - написав він у Twitter. Він також додав, що тиск у головному паливному баку перед посадкою був низьким, що й призвело до більшої швидкості під час приземлення.

Перший запуск Starship було скасовано

Це випробування спочатку планувалося на 8 грудня. Втім запуск космічного корабля тоді було скасовано автоматичною системою буквально за секунду до старту. Причиною скасування стало виявлення аномалії в одному з двигунів Raptor.

3 вересня SpaceX вже провела успішне випробування Starship. Щоправда, тоді космічний корабель піднявся на висоту лише у 150 метрів.

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Маск обіцяє висадку на Марсі за декілька років

Starship поєднує в собі функції другого ступеня ракети для досягнення орбітальної швидкості при запуску з Землі і багаторазового космічного апарату, здатного злітати, виконувати політ у космосі та сідати на поверхню Землі, Місяця та Марса. У пілотованому варіанті корабель зможе брати на борт до 100 людей.

На початку грудня Маск заявив, що його Starship зможе висадити людей на Марсі вже у 2026 році.