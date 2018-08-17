Проти очільника МВС Італії Маттео Сальвіні почали розслідування через мігрантів

Проти очільника міністерства внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні розпочали розслідування через мігрантів, яких понад тиждень не пускали в країну, повідомила агенція dpa у суботу, 25 серпня. Маттео Сальвіні закидають зловживання владою і незаконне утримання мігрантів. Приводом для розслідування стала ситуація, що склалася навколо судна італійської берегової охорони Diciotti, на якому залишалися понад 100 мігрантів, врятованих у Середземному морі. Сальвіні гостро відреагував на початок рослідування, назвавши "ганьбою" закиди проти міністра, котрий "захищає кордони" своєї країни.

16 серпня рятувальники з судна Diciotti підняли на борт 190 мігрантів із човна, що плив у водах Мальти. Італійська сторона дозволила висадити на острові Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Diciotti чотири дні дрейфувало у міжнародних водах, оскільки Італія і Мальта сперечалися про те, кому його приймати. Врешті Італія дозволила судну з мігрантами зайти в порт Катанії на Сицилії. Однак нікому з врятованих у морі людей не дозволили залишити судно.

Кілька десятків мігрантів все-таки змогли зійти на італійський берег через погіршення здоров'я, крім того місцева влада прийняла 27 неповнолітніх, які перебували на кораблі без супроводу. Ввечері 25 серпня було ухвалене рішення дозволити зійти на берег усім мігрантам. Сальвіні заявив, що Албанія запропонувала прийняти 20 мігрантів, Ірландія - до 25, іншим надасть прихисток католицька церква Італії, інформує агенція Reuters.

Раніше Сальвіні неодноразово заявляв, що чекає від Євросоюзу конкретної допомоги у розподіленні біенців між країнами-членами спільноти й погрожував вислати біженців до Лівії. У Римі також висловили обурення через позицію Мальти, оскільки мігранти були врятовані у мальтійських водах.

Італія і Мальта останнім часом неодноразово не могли дійти згоди щодо того, кому приймати врятованих у Середземному морі мігрантів. Раніше Італія, новий уряд якої дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонила приватним рятувальним судам з біженцями на борту заходити в італійські порти. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що влада Італії заборонить заходити в італійські порти також і суднам міжнародних місій порятунку, що проводять операції в акваторії Середземного моря.