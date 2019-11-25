 Проти насилля над жінками: курси самозахисту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Проти насилля над жінками: курси самозахисту (відео)

У Німеччині торік 122 жінки загинули від домашніх побоїв, понад 114 тисяч зазнали насилля. Курси самозахисту для жінок стають дедалі популярнішими. Виходець з України заснував у Берліні школу самозахисту.

Deutschland Selbstverteidigungskurs für Frauen Berlin (DW/N. Smolentceva)

Виходець з України Андрій Шевченко навчає німкень самозахисту

Крок, удар, нокаут! Таіссі лише 14, але вона вже може добре захищатися. Двічі на тиждень вона відвідує курси самозахисту в Берліні. Таісса тренується разом зі своєю мамою. Сюди часто приходять жінки, які самі ставали жертвами насилля і хочуть підготувати своїх доньок до можливих загроз. Попит на курси самозахисту постійно зростає. Кожна четверта жінка у Німеччині зазнає тілесного чи сексуального насилля від свого партнера. Це понад 80 відсотків усіх жертв. Жертвами стають жінки абсолютно всіх соціальних верств. На курсах самозахисту жінки вчаться не лише давати здачі, але й як запобігати насиллю. Дивіться у репортажі DW:

DW.COM

Як жінок у Німеччині вчать протистояти насильству

Кожна четверта жінка у Німеччині стає жертвою домашнього насильства. Амалія і її 14-річна донька пішли на курси самооборони, щоб вміти постояти за себе. (25.11.2019)  

В Україні створять коллцентр для реагування на випадки домашнього насильства

Кабінет міністрів схвалив створення коллцентру на 169 співробітників, який допомагатиме жертвам насильства в родині. Поліція за 1,5 місяця здійснила 7000 виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. (06.11.2019)  

Лариса Денисенко: Про секс, мінет і новий закон

"Новим законом держава не лізе нікому в труси", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (15.01.2019)  

Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео)

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою. (23.01.2019)  

Як у Німеччині протидіють домашньому насиллю (відео)

У Німеччині жінки також потерпають від домашнього насилля. За статистикою, 114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана. І ця статистика далеко неповна. Як німці борються з цією проблемою? (27.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Домашнє насильство: як діяти, якщо ви стали жертвою (04.09.2018)  

Також за темою

Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019) 25.11.2019

Щодня 137 жінок у світі помирають від домашнього насилля. У Німеччині торік 122 жінки загинули від домашніх побоїв, понад 114 тисяч зазнали насилля. Тож, курси самозахисту для жінок стають дедалі популярнішими. Виходець з України Андрій Шевченко заснував у Берліні школу "Самозахист для кожного". Ось, як він навчає. Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Italien Unwetter l Hochwasser in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

Чому зникає Венеція? - "Європа у фокусі" (відео)

Як пенсіонерки в Росії борються проти лісової мафії і чому хобі-астроном отримав листа від НАСА?  

МВФ

Місія МВФ не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій, наголошують у місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  