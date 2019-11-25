Проти насилля над жінками: курси самозахисту (відео)

Крок, удар, нокаут! Таіссі лише 14, але вона вже може добре захищатися. Двічі на тиждень вона відвідує курси самозахисту в Берліні. Таісса тренується разом зі своєю мамою. Сюди часто приходять жінки, які самі ставали жертвами насилля і хочуть підготувати своїх доньок до можливих загроз. Попит на курси самозахисту постійно зростає. Кожна четверта жінка у Німеччині зазнає тілесного чи сексуального насилля від свого партнера. Це понад 80 відсотків усіх жертв. Жертвами стають жінки абсолютно всіх соціальних верств. На курсах самозахисту жінки вчаться не лише давати здачі, але й як запобігати насиллю. Дивіться у репортажі DW: