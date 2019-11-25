Проти насилля над жінками: курси самозахисту (відео)

У Німеччині торік 122 жінки загинули від домашніх побоїв, понад 114 тисяч зазнали насилля. Курси самозахисту для жінок стають дедалі популярнішими. Виходець з України заснував у Берліні школу самозахисту.
Крок, удар, нокаут! Таіссі лише 14, але вона вже може добре захищатися. Двічі на тиждень вона відвідує курси самозахисту в Берліні. Таісса тренується разом зі своєю мамою. Сюди часто приходять жінки, які самі ставали жертвами насилля і хочуть підготувати своїх доньок до можливих загроз. Попит на курси самозахисту постійно зростає. Кожна четверта жінка у Німеччині зазнає тілесного чи сексуального насилля від свого партнера. Це понад 80 відсотків усіх жертв. Жертвами стають жінки абсолютно всіх соціальних верств. На курсах самозахисту жінки вчаться не лише давати здачі, але й як запобігати насиллю. Дивіться у репортажі DW:
Кожна четверта жінка у Німеччині стає жертвою домашнього насильства. Амалія і її 14-річна донька пішли на курси самооборони, щоб вміти постояти за себе. (25.11.2019)
Кабінет міністрів схвалив створення коллцентру на 169 співробітників, який допомагатиме жертвам насильства в родині. Поліція за 1,5 місяця здійснила 7000 виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. (06.11.2019)
"Новим законом держава не лізе нікому в труси", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (15.01.2019)
Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою. (23.01.2019)