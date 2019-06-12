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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Протистояння в Азовському морі".
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Україна за участі НАТО готується до "чергової провокації" в Керченській протоці, стверджує глава МЗС РФ Сергій Лавров. Натомість український міністр Павло Клімкін сподівається "здивувати Росію" на морі.