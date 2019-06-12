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Протистояння в Азовському морі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Протистояння в Азовському морі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За що Україна судиться з Росією в міжнародних судах

За що Україна судиться з Росією в міжнародних судах 12.06.2019

Звільнення полонених моряків, воєнні злочини на Донбасі та збитки держпідприємств від анексії Криму - перелік українських судових претензій до РФ є досить широким.
Київ звільнятиме українських моряків у РФ через Міжнародний трибунал

Київ звільнятиме українських моряків у РФ через Міжнародний трибунал 16.04.2019

Українські дипломати звернулися до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити заходів, щоб домогтися звільнення захоплених РФ українських моряків.
США готують нові заходи проти агресії РФ в Україні - Помпео

США готують нові заходи проти агресії РФ в Україні - Помпео 28.03.2019

На початку квітня у Вашингтоні відбудеться зустріч глав МЗС країн НАТО. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що на ній оголосять нові спільні заходи проти російської агресії в Україні.
Розширення персональних санкцій ЄС проти Росії: краще, ніж нічого?

Розширення персональних санкцій ЄС проти Росії: краще, ніж нічого? 15.03.2019

Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто.
ЄС оприлюднив імена підсанкційних росіян через агресію в Керченській протоці

ЄС оприлюднив імена підсанкційних росіян через агресію в Керченській протоці 15.03.2019

В офіційному віснику ЄС наведені імена росіян, на яких накладені санкції через агресію в Азовському морі.
Лавров лякає провокацією Києва в Керченській протоці, Клімкін же хоче здивувати РФ

Лавров лякає "провокацією" Києва в Керченській протоці, Клімкін же хоче "здивувати" РФ 21.02.2019

Україна за участі НАТО готується до "чергової провокації" в Керченській протоці, стверджує глава МЗС РФ Сергій Лавров. Натомість український міністр Павло Клімкін сподівається "здивувати Росію" на морі.
Данія закликає до санкцій ЄС щодо Москви через дії в Азовському морі

Данія закликає до санкцій ЄС щодо Москви через дії в Азовському морі 29.01.2019

Європейський Союз має вдатися до санкцій проти Російської Федерації через її дії у Азовському морі, вважає міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.
Поранених у Керченській протоці українських моряків перевели до СІЗО Лефортово

Поранених у Керченській протоці українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово" 28.01.2019

Трьох поранених українських військових моряків, захоплених після інциденту в Керченській протоці, перевели після лікування до ізолятора "Лефортово", повідомив адвокат Микола Полозов.
Резолюція ПАРЄ: Росія має звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку

Резолюція ПАРЄ: Росія має звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку 24.01.2019

Депутати ПАРЄ вважають ситуацію в Керченській протоці загрозою європейській безпеці і підтримують ідею міжнародного моніторингу судноплавства у зоні конфлікту.
Двоє поранених українських моряків у РФ одужують - омбудсменка Москви

Двоє поранених українських моряків у РФ одужують - омбудсменка Москви 22.01.2019

Українські моряки Андрій Артеменко та Андрій Ейдер завершують реабілітацію й незабаром їх можуть перевести до СІЗО "Лефортово". Про це заявила уповноважена з прав людини в Москві.
Поступи і поразки глави МЗС ФРН під час бліц-візиту до Москви та Києва

Поступи і поразки глави МЗС ФРН під час бліц-візиту до Москви та Києва 18.01.2019

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідав Москву і Київ та запропонував створити німецько-французьку місію для нормалізації ситуації в Керченській протоці й у Азовському морі.

Полонені українські моряки: оплески в Москві, флешмоб в Україні (16.01.2019) 16.01.2019

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.
Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео) 16.01.2019

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.
Суд у Москві подовжив арешт 20 українських моряків

Суд у Москві подовжив арешт 20 українських моряків 15.01.2019

Арешт 20 затриманих Росією українських моряків подовжений до 24 та 26 квітня. Захист планує оскаржувати це рішення в усіх інстанціях.
У Росії подовжили термін слідства в справі українських моряків - адвокат

У Росії подовжили термін слідства в справі українських моряків - адвокат 12.01.2019

Попереднє слідство щодо українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, подовжено до кінця весни, повідомив адвокат Микола Полозов.
Від Гааги до ЄСПЛ: де і з яким успіхом Україна веде судові суперечки проти Росії

Від Гааги до ЄСПЛ: де і з яким успіхом Україна веде судові суперечки проти Росії 08.01.2019

Від порушень прав людини захоплених у Криму українських моряків до підтримки тероризму - перелік претензій та позовів Києва проти Москви збільшується. DW підсумувало найважливіші з них.
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