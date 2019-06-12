Протистояння в Азовському морі

США готують нові заходи проти агресії РФ в Україні - Помпео

На початку квітня у Вашингтоні відбудеться зустріч глав МЗС країн НАТО. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що на ній оголосять нові спільні заходи проти російської агресії в Україні.