Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві (03.11.2021)

Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві

Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні обмеження та не звільняти працівників, які не вакцинуються від коронавірусу. У МОЗ назвали акцію антивакцинаторів насмішкою над лікарями та померлими.