Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві (03.11.2021)

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Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні норми та не звільняти працівників без вакцинації.
Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні обмеження та не звільняти працівників, які не вакцинуються від коронавірусу. У МОЗ назвали акцію антивакцинаторів насмішкою над лікарями та померлими.
В Україні анонсували так звану "ковідну амністію". Громадян, які мають підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19, звільнять від кримінальної відповідальності та дозволять щепитися від коронавірусу.
Противники вакцинації провели акцію протесту в центрі Києва. Чим вони не задоволені та чому не хочуть щеплюватися, читайте у репортажі DW.
В Україні нарощують темпи вакцинації на тлі зростання кількості хворих. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 10,6 мільйона осіб, повністю імунізовані майже 7,6 мільйона.
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