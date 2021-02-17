 Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві (03.11.2021) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.11.2021

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Політика й суспільство

Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві (03.11.2021)

Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні норми та не звільняти працівників без вакцинації.

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