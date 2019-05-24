 Протест ″сардин″: у Римі на марш вийшли десятки тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

Протест "сардин": у Римі на марш вийшли десятки тисяч людей

Новий рух проти правого екстремізму та правопопулістської партії "Ліга" зібрав в Італії десятки тисяч людей. Організатори руху закидають Маттео Сальвіні політику ненависті.

Акція протесту проти правопопулізму в Римі

Акція протесту проти правопопулізму в Римі

На вулиці Рима у суботу, 14 грудня, десятки тисяч людей вийшли з протестом проти правого екстремізму та ксенофобії у країні. Демонстранти відгукнулись на заклик організаторів так званого руху "сардин", започаткованого активістами у Болоньї проти правопопулістської партії "Ліга" колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Протестувальники, які зібрались на площі Порта Сан Джованні, тримали в руках плакати у формі сардин із написаними на них гаслами та співали відому партизанську пісню Bella Ciao, передає агенція AFP.

Під час демонстрації сардин в Турині, 10 грудня

Під час демонстрації "сардин" в Турині, 10 грудня

"Сардини" не є рішенням проти всього зла. Саме люди заповнюють площі своїми ідеями і бачать ворога: спрощену ідею популізму", - заявив під час виступу перед натовпом один із засновників руху Маттіа Санторі. Він описав рух "сардин" як "антифашистський, за рівність, проти нетерпимості та проти гомофобії".

Рух "сардин" був започаткований в середині листопада раніше невідомими активістами з Болоньї у відповідь на перемогу "Ліги" на регіональних виборах у регіоні Умбрія. Пізніше ЗМІ повідомили, що засновниками руху є аспірант-політолог, інженер, фізіотерапевтка та екскурсоводка. Активісти засуджують риторику Сальвіні через пропаганду "ненависті і поділу".

Мітингарі виступають проти політики партії Ліга

Мітингарі виступають проти політики партії "Ліга"

У соціальних мережах вони організували флеш-моб, щоб зібрати людей - за задумом, їх мало бути так багато, як сардин у діжці. На їхній заклик відгукнулись 12 тисяч людей. З того часу "сардинові" акції протесту відбулись у Мілані, Флоренції, Неаполі, Палермо та Турині.

Сам Сальвіні у відповідь на акції протесту опублікував у своїх соцмережах картинку, на якій кішка їсть сардини, із хештегом, який перекладається як "кошенята за Сальвіні".

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