Протест "жовтих жилетів" у Тулузі переріс у сутичку з поліцією

Чергові протести "жовтих жилетів" у Франції в суботу, 13 квітня, розпочалися із сутички між активістами та поліцією у Тулузі. Як повідомляє агенція dpa, поліція підтвердила, що здійснено арешти, але скільки саме поки не змогла сказати. За даними агенції AFP, протестувальники підпалили припаркований на вулиці фургон та будівельний контейнер, а правоохоронці застосували щодо них сльозогінний газ, щоб перешкодити демонстрантам пройти до центру міста.

Натомість у Парижі протести до середини дня заспокоїлися. Поліція заявила, що затримала 15 демонстрантів та провела перевірки майже шести тисяч осіб і транспортних засобів. Але загалом у французькій столиці протести, на які зібралися близько 1300 людей, пройшли без особливих зіткнень, заявили правоохоронці.

Протести пройшли також в інших містах Франції, зокрема в Монпельє. Станом на 14 годину суботи в протестах по всій країні взяли участь близько 7,5 тисячі активістів.

Нинішні акції - перші після того, як президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про посилення регулювання акцій протесту. Ідеться про закон щодо боротьби з хуліганством, який розширює повноваження поліції, а також - дозволяє місцевій владі не допускати до протестів окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.