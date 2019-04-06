 Протест ″жовтих жилетів″ у Тулузі переріс у сутичку з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Протест "жовтих жилетів" у Тулузі переріс у сутичку з поліцією

У Франції "жовті жилети" вийшли на чергові акції протесту. У Парижі демонстрація пройшла відносно спокійно, а в Тулузі переросла у сутичку демонстрантів з поліцією.

Протест жовтих жилетів

Протест "жовтих жилетів"

Чергові протести "жовтих жилетів" у Франції в суботу, 13 квітня, розпочалися із сутички між активістами та поліцією у Тулузі. Як повідомляє агенція dpa, поліція підтвердила, що здійснено арешти, але скільки саме поки не змогла сказати. За даними агенції AFP, протестувальники підпалили припаркований на вулиці фургон та будівельний контейнер, а правоохоронці застосували щодо них сльозогінний газ, щоб перешкодити демонстрантам пройти до центру міста.

Натомість у Парижі протести до середини дня заспокоїлися. Поліція заявила, що затримала 15 демонстрантів та провела перевірки майже шести тисяч осіб і транспортних засобів. Але загалом у французькій столиці протести, на які зібралися близько 1300 людей, пройшли без особливих зіткнень, заявили правоохоронці. 

Протести пройшли також в інших містах Франції, зокрема в Монпельє. Станом на 14 годину суботи в протестах по всій країні взяли участь близько 7,5 тисячі активістів.

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Нинішні акції - перші після того, як президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про посилення регулювання акцій протесту. Ідеться про закон щодо боротьби з хуліганством, який розширює повноваження поліції, а також - дозволяє місцевій владі не допускати до протестів окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

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