 Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді.

Демонстранти підпалили будівлю пункту пропуску посольства США в Іраку

Демонстранти підпалили будівлю пункту пропуску посольства США в Іраку

На другий день протестів біля посольства США в Іраку, у середу, 1 січня, протестувальники підпалили дах пропускного пункту, що знаходиться на території дипломатичного представництва. Про це повідомляє інформаційна агенція AP.

Американським морським піхотинцям, які охороняють посольство США, довелося застосувати сльозогінний газ, аби завадити подальшим діям протестувальників. Лише після цього іракські силовики почали відтісняти натовп від огорожі диппредставництва. Повідомляється, що демонстранти не вступали у конфлікт із місцевими правоохоронцями і виконували їхні вказівки.

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Через авіаудари США в Іраку декілька тисяч протестувальників атакували американське посольство у Багдаді. Іракський уряд заявив про перегляд відносин з Вашингтоном. (31.12.2019)

Військові об'єкти у Іраку і Сирії, що належать угрупованню "Катаїб Хезболла", стали цілями для авіації США. Бомбардування стало відповіддю на загибель американця в Іраку раніше цього тижня. (29.12.2019)

Учасники підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла" та їхні прихильники вже два дні поспіль мітингують біля посольства США у Багдаді. 31 грудня вони також атакували посольство - тоді демонстранти прорвалися на територію, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження і вікна.

В організації Народних сил мобілізації, пов'язаної з угрупованням, заявили, що їхні прихильники відійшли від посольства у відповідь на заклик іракського уряду. Однак після припинення атаки на посольство протестувальники продовжили акцію протесту.

Спроби атакувати посольство пов'язані завіаударом США по бойовиках шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла" 29 грудня. Бомбардування стало відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня.  

Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" діє на території Сирії та Іраку, є тісно пов'язаним з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку. Водночас Багдад толерує присутність угруповання на території власної країни.

Напередодні Пентагон заявив, що відправляє додаткові військові підрозділи до Багдада для захисту посольства США, а Дональд Трамп поклав відповідальність за атаку на Іран, зазначивши, що Тегеран понесе за це відповідальність "у повному обсязі".

"Він (Іран. - Ред.) заплатить велику ціну! Це не попередження, а погроза. З Новим роком!" - написав Трамп у Twitter.

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