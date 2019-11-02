Протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану

Учасники протестів у ніч на середу, 27 листопада, підпалили консульство Ірану в іракському місті Ен-Наджаф. Сотні молодих демонстрантів кричали "перемога для Іраку" та "геть Іран", передає агенція AFP.

У відповідь силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та поранили кілька десятків людей. Утім, поліцейським довелося відійти, коли сотні протестувальників оточили будівлю консульства, запалили автомобільні шини, ковдри і картонні коробки та почали кидати їх на територію консульства Ірану.

Як пояснює агентство, підпал іранського консульства в Наджафі, яке є магнітом для іранських паломників, є визначальною подією в ході протестів в Іраку.

На початку листопада протестувальники в іншому популярному серед паломників місті країни Кербела намагалися підпалити іранське консульство. Тоді силовики завадили цьому і обстріляли протестувальників, внаслідок чого загинули четверо людей.

Уряд Іраку створює "кризові осередки" з військовими

Уряд Ірауу швидко відреагував на підпал іранського консульства і вже у четвер, 28 листопада, засудив його, наголосивши, що "дипломатичні місії, які діють в Іраку, дуже шануються та цінуються".

Крім того, в уряді оголосили про створення "кризових осередків" у провінціях Іраку, щоб запобігти подальшим заворушенням, йдеться у заяві військових, передає агенція Reuters. Зазначається, що осередки очолюватимуть губернатори провінцій, а військові керівники будуть їхніми членами, які "візьмуть на себе військові служби безпеки в кожній провінції".

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році. Демонстранти звинувачують Іран у підтримці уряду в Багдаді.