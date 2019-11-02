 Протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану

Протестувальники в іракському місті Ен-Наджаф підпалили іранське консульство. Після цього іракська влада заявила, що створила "кризові осередки" під спільним керівництвом військових та цивільних губернаторів.

Протестувальники підпалили консульство Ірану в іракському місті Ен-Наджаф

Протестувальники підпалили консульство Ірану в іракському місті Ен-Наджаф

Учасники протестів у ніч на середу, 27 листопада, підпалили консульство Ірану в іракському місті Ен-Наджаф. Сотні молодих демонстрантів кричали "перемога для Іраку" та "геть Іран", передає агенція AFP.

У відповідь силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та поранили кілька десятків людей. Утім, поліцейським довелося відійти, коли сотні протестувальників оточили будівлю консульства, запалили автомобільні шини, ковдри і картонні коробки та почали кидати їх на територію консульства Ірану.

Як пояснює агентство, підпал іранського консульства в Наджафі, яке є магнітом для іранських паломників, є визначальною подією в ході протестів в Іраку.

На початку листопада протестувальники в іншому популярному серед паломників місті країни Кербела намагалися підпалити іранське консульство. Тоді силовики завадили цьому і обстріляли протестувальників, внаслідок чого загинули четверо людей.

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Уряд Іраку створює "кризові осередки" з військовими

Уряд Ірауу швидко відреагував на підпал іранського консульства і вже у четвер, 28 листопада, засудив його, наголосивши, що "дипломатичні місії, які діють в Іраку, дуже шануються та цінуються".

Крім того, в уряді оголосили про створення "кризових осередків" у провінціях Іраку, щоб запобігти подальшим заворушенням, йдеться у заяві військових, передає агенція Reuters. Зазначається, що осередки очолюватимуть губернатори провінцій, а військові керівники будуть їхніми членами, які "візьмуть на себе військові служби безпеки в кожній провінції".

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році. Демонстранти звинувачують Іран у підтримці уряду в Багдаді. 

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    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

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    Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.

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    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ghana

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Mexiko

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Вражаюче мистецтво

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Schloss Bellevue Deutschland

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Замок для громадян

    Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


DW.COM

Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

У росіян є Кремль, у американців - Білий дім, у французів - Єлисейський палац. Віднедавна і в Туреччині є свій палац. Він, як і багато інших, славиться своєю помпезністю, блиском та марнославством. (30.10.2014)  

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