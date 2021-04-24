 Протестувальники в М′янмі вважають план АСЕАН недостатнім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Новини

Протестувальники в М'янмі вважають план АСЕАН недостатнім

На думку мітингарів у М'янмі, АСЕАН має залучити тіньовий уряд у свою стратегію врегулювання конфлікту в цій азійській країні. Рух громадянської непокори вважає запропонований план недостатнім.

Акції протесту в М'янмі

Учасники протесту проти військової хунти в М'янмі, 13 квітня 2021 року

Протестний рух М'янми лише частково задоволений планом Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) задля врегулювання ситуації в країні. Відповідну заяву зробив у неділю, 25 квітня, Рух громадянської непокори.

"Ми визнаємо й вітаємо той факт, що АСЕАН вдається до безпрецедентних кроків, але, з огляду на реальність, повинні зазначити, що вони не є ані достатніми, ані адекватними", - йдеться в заяві руху.

На думку протестувальників, АСЕАН має залучити в стратегію врегулювання конфлікту тіньовий уряд "як представника народу М'янми".

План АСЕАН щодо врегулювання кризи в М'янмі

Як повідомлялося, напередодні учасники саміту АСЕАН в Джакарті зажадали від путчистів припинення насильства в М'янмі, встановлення діалогу з громадськими силами й надання доступу для гуманітарної допомоги. Було також вирішено направити в країну спецпосланця від АСЕАН.

Тим часом правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) піддала критиці відсутність часових рамок для впровадження плану АСЕАН, що складається з п'яти пунктів, а також те, що в ньому не міститься вимога звільнити близько 3,3 тисячі політв'язнів. Саме з такою вимогою виступили в окремих заявах глави держав та урядів таких країн-членів АСЕАН, як Сінгапур, Індонезія та Малайзія.

Водночас навіть у день саміту, в якому взяв участь і глава військової хунти М'янми генерал Мін Аунг Хлайн, влада країни й надалі застосовувала силу проти учасників протесту. В ході нічної облави було затримано багато критиків режиму, місцеві ЗМІ повідомляють про жорстокість силовиків.

Військовий переворот у М'янмі

У М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Головнокомандувач збройними силами Мін Аунг Хлайн зосередив у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову влади. Виконувачем обов'язки президента був призначений віцепрезидент М'їнт Шве. Військові оголосили надзвичайний стан терміном на один рік і затримали керівницю уряду Аун Сан Су Чжі, президента Він М'їна, а також інших високопоставлених чиновників за "фальсифікацію виборів" 8 листопада 2020 року.

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Практично одразу після перевороту розпочалися масштабні акції протесту проти захоплення влади військовими. За оцінками правозахисних організацій, у М'янмі під час заворушень загинуло близько 750 осіб, натепер під вартою перебуває понад 3,3 тисячі осіб. Правозахисники також не раз вказували на факти жорстоких тортур силовиками затриманих противників перевороту в М'янмі.

США та ЄС запровадили санкції через події у цій азійській країні.

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У М'янмі найкривавіший день з початку перевороту: вбито десятки людей

За різними даними, у М'янмі, де сьогодні відзначається 76-та річниця заснування Збройних сил країни, під час протестів загинули від 59 до 114 осіб.  

Протести у М'янмі: загинули щонайменше 550 людей

З початку протестів проти військової хунти у М'янмі від дій силовиків загинули щонайменше 550 людей. Затримані майже три тисячі осіб, багато людей вважаються зниклими безвісти.  

В ООН застерігають щодо повторення у М'янмі сирійського сценарію

Верховна комісарка ООН з прав людини закликала повністю відрізати військову хунту у М'янмі від постачань зброї та фінансів.  

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