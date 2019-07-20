 Протестна акція в Москві: посилені заходи безпеки та перші затримані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

Протестна акція в Москві: посилені заходи безпеки та перші затримані

Перед початком акції правоохоронці роздавали попередження, що вона не погоджена міською владою. У центрі міста поліція почала затримувати людей.

У центрі Москви - посилені заходи безпеки

У центрі Москви - посилені заходи безпеки

У центрі Москви в суботу, 3 серпня, відбувається акція опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня. Правоохоронці вже почали затримувати людей, оскільки міська влада не погодила проведення акції. За даними правозахисного ресурсу "ОВД-Инфо", в центрі Москви затримано вже понад 300 осіб. Зокрема, на виході зі свого штабу була затримана незареєстрована кандидатка Любов Соболь, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Незалежний правозахисний медіапортал "ОВД-Инфо" повідомив про затримання групи людей, яких доставили до відділку поліції. Їх попередили про незаконність акції, а після цього відпустили.

Тим часом у Санкт-Петербурзі відбувається акція солідарності з московськими протестувальниками, яка також не санкціонована місцевою владою. 

Акція протесту в Санкт-Петербурзі

Акція протесту в Санкт-Петербурзі

Перед проведенням акції в центрі Москви ввели посилені заходи безпеки. На Бульварному кільці чергують наряди поліції і Росгвардії, встановлені металеві огорожі та виставлене оточення. Поблизу припарковані автобуси поліції, евакуатори та автомобілі "швидкої". Окрім того, правоохоронці роздають попередження про те, що акція не погоджена.

Напередодні проведення акції управи кількох районів Москви рекомендували підприємствам запровадити 3 серпня "вичерпні заходи безпеки, аж до повного припинення роботи". На цей же день мерія Москви в терміновому порядку організувала безкоштовний рок-концерт.

У Санкт-Петербурзі теж посилили заходи безпеки

У Санкт-Петербурзі теж посилили заходи безпеки

Як повідомлялося, 27 липня у Москві відбулася неузгоджена з владою акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Тисячі демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. За даними "ОВД-Инфо", було затримано 1373 особи, поліція повідомила про 1074 затриманих. Під час затримань силовики діяли жорстоко. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.

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