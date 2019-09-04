Протести фермерів паралізували рух у багатьох містах Німеччини

Тисячі фермерів у Німеччині у вівторок, 22 жовтня, провели акції протесту у багатьох містах країни, виступаючи проти планів уряду в аграрному секторі та вимагаючи, щоб уряд розпочав з ними діалог, повідомляє агенція dpa.

Найбільша акція протесту пройшла в Бонні. На демонстрацію в місті, за оцінками поліці, зібралися близько шести тисяч учасників. Організатори очікували до десяти тисяч протестувальників.

Серед вимог фермерів - зменшення великої кількості приписів

Багато фермерів приїхали до Бонна на своїх тракторах. Вони частково паралізували рух на місцевих дорогах і вулицях. У поліції додали, що "тракторів значно більше, ніж очікувалося". Колона, кажуть правоохоронці, розтягнулася на десять кілометрів. Всього очікували прибуття 800 транспортних засобів.

"Так, як дотепер, тривати не може. Єдине рішення - знову почати з нами діалог", - заявив один із організаторів протесту на мітингу на центральній площі Бонна.

Фермери закликають міністерку продовольства та сільського господарства Юлію Клекнер (Julia Klöckner) та міністерку охорони довкілля Свенью Шульце (Svenja Schulze) обговорити з ними плани уряду в аграрному секторі. Особливий спротив викликають наміри уряду посилити приписи щодо застосування пестицидів. За твердженнями фермерів, це загрожує існуванню родинних господарств.

Фермери протестують на центральній площі Бонна

Фермери протестували і в інших федеральних землях та містах Німеччини. Зокрема у землі Нижня Саксонія поліцейські зафіксували пересування майже трьох тисяч тракторів, у Шлезвіг-Гольштейн - 1700 тракторів, у Баварії - 1500 та в Гамбурзі - близько 500. Великі акції пройшли в Мюнхені, Ганновері, Штутгарті та нших містах.

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