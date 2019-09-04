 Протести фермерів паралізували рух у багатьох містах Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести фермерів паралізували рух у багатьох містах Німеччини

Тисячі фермерів вийшли на вулиці німецьких міст, виступаючи проти планів уряду в аграрному секторі. Фермери вимагають діалогу. Через велику кількість техніки рух у багатьох містах було паралізовано.

Трактори фермерів заполонили центральні вулиці Бонна, їх виявилося більше, ніж очікували у поліції

Трактори фермерів заполонили центральні вулиці Бонна, їх виявилося більше, ніж очікували у поліції

Тисячі фермерів у Німеччині у вівторок, 22 жовтня, провели акції протесту у багатьох містах країни, виступаючи проти планів уряду в аграрному секторі та вимагаючи, щоб уряд розпочав з ними діалог, повідомляє агенція dpa.

Найбільша акція протесту пройшла в Бонні. На демонстрацію в місті, за оцінками поліці, зібралися близько шести тисяч учасників. Організатори очікували до десяти тисяч протестувальників.

Серед вимог фермерів - зменшення великої кількості приписів

Серед вимог фермерів - зменшення великої кількості приписів

Багато фермерів приїхали до Бонна на своїх тракторах. Вони частково паралізували рух на місцевих дорогах і вулицях. У поліції додали, що "тракторів значно більше, ніж очікувалося". Колона, кажуть правоохоронці, розтягнулася на десять кілометрів. Всього очікували прибуття 800 транспортних засобів.

"Так, як дотепер, тривати не може. Єдине рішення - знову почати з нами діалог", - заявив один із організаторів протесту на мітингу на центральній площі Бонна. 

Фермери закликають міністерку продовольства та сільського господарства Юлію Клекнер (Julia Klöckner) та міністерку охорони довкілля Свенью Шульце (Svenja Schulze) обговорити з ними плани уряду в аграрному секторі. Особливий спротив викликають наміри уряду посилити приписи щодо застосування пестицидів. За твердженнями фермерів, це загрожує існуванню родинних господарств.

Фермери протестують на центральній площі Бонна

Фермери протестують на центральній площі Бонна

Фермери протестували і в інших федеральних землях та містах Німеччини. Зокрема у землі Нижня Саксонія поліцейські зафіксували пересування майже трьох тисяч тракторів, у Шлезвіг-Гольштейн - 1700 тракторів, у Баварії - 1500 та в Гамбурзі - близько 500.  Великі акції пройшли в Мюнхені, Ганновері, Штутгарті та нших містах.  

Дивитись відео 01:58

Вбивство півників: чому німецькі фермери їх труять газом (14.06.2019)

Дивитись відео 07:03

Відкриття ринку землі: чому прості фермери образилися на Зеленського (01.10.2019)

DW.COM

Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин  

Мільярди прибутків і втрат: як аномальна спека впливає на економіку Німеччини

Виробники морозива і винороби радіють, сонячна енергетика переживає зоряний час, судноплавство страждає, а фермери б'ють на сполох і замислюються про структурні зміни. (01.08.2018)  

Чому в Німеччині дешеве м'ясо?

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців, і німці дедалі менше їдять ковбасу й сосиски. Тим не менш, виробництво м'яса збільшується, а ціна на нього надзвичайно низька. За рахунок чого це відбувається? (19.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Вбивство півників: чому німецькі фермери їх труять газом (14.06.2019)  

Відкриття ринку землі: чому прості фермери образилися на Зеленського (01.10.2019)  

Також за темою

Frankreich l Weltkonferenz zur Artenvielfalt startet in Paris l Biene

Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин 04.09.2019

З кінця 2023 року в Німеччині планують заборонити використання гліфосат, який завдає шкоди комахам. Також фермери зможуть ставити на своїх товарах маркування, яке вказуватиме, що з тваринами поводилися гуманно.

Вбивство півників: чому німецькі фермери їх труять газом (14.06.2019) 14.06.2019

Щороку в Німеччині вбивають до 40 мільйонів півників, щойно вони з'являються на світ. Їх труять газом, а потім відправляють у подрібнювачі. За словами фермерів, півнів вирощувати безглуздо. Бо вони не дають яєць, а м'яса замало і воно неніжне.

Frankreich Hitzewelle | Abkühlung am Trocadero, Paris

Західну Європу накрила екстремальна спека 24.07.2019

У низці країн Європи зафіксовано рекордні температури - стовпчики термометрів піднімаються вище 40 градусів за Цельсієм. Спека вже вплинула на транспорт та сільське господарство.

Реклама

Докладно

Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час голосування на парламентських виборах

Вибори в Канаді: світло і тінь для Джастіна Трюдо

Для абсолютної більшості лібералам Джастіна Трюдо не вистачило голосів. Прем'єру необхідно шукати партнерів.  

Укрзалізницю планують приватизувати, попередньо розбивши на три підприємства (Leonid Andronov/Fotolia)

Чого очікувати від приватизації "Укрзалізниці" (відео)

Приватизація "Укрзалізниці", яку планує уряд Олексія Гончарука - правильний шлях, вважають експерти. Однак є низка умов.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  