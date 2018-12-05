Протести у Франції: кількість затриманих зросла до майже тисячі осіб

Число затриманих у Франції під час антиурядових протестів у суботу, 8 грудня, зросло до майже тисячі осіб, повідомила поліція, передає агенція AFP. Більшість з протестувальників були затримані в Парижі. За даними влади, у багатьох з них були маски, молотки та бруківка. Загалом у протестах "жовтих жилетів" по всій країні беруть участь близько 77 тисяч осіб. Окрім Парижа, великі акції також відбуваються в Марселі та Греноблі.

У центрі Парижа демонстранти підпалювали барикади, автомобілі, розбивали вікна в будинках та билися із поліцейськими. Правоохоронці використовують бронетехніку та застосовують сльозогінний газ та водомети. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки по всій країні були залучені 89 тисяч правоохоронців. З них у столиці правопорядок забезпечували вісім тисяч поліцейських. Під час сутичок поранення отримали близько 30 людей, передає агенція Reuters.

Під час протестів стались сутички демонстрантів з правоохоронцями 8 грудня

Через масові протести влада закрила для відвідування Ейфелеву вежу і Лувр. Також зачинено чисельні магазини та 36 станцій метро та приміських потягів. Були скасовані, порушені або змінені близько 50 автобусних маршрутів.

Протестувальники руху "жовтих желетів", які спочатку вимагали скасування підвищення податку на пальне, тепер вимагають загального зниження податків, підвищення зарплат і пенсій. Вони також виступають проти політики президента Еммануеля Макрона та його реформ. Помірковані представники "жовтих жилетів" закликали протестувальників утриматися від демонстрацій. Але деякі активісти закликали до захоплення Єлисейського палацу.

Порядок у Парижі забезпечують вісім тисяч правоохоронців

Протести "жовтих жилетів" перекинулись також на сусідню Бельгію. У Брюсселі у суботу були перекриті квартали, де розташовані головні європейські інституції, включно з офісами Єврокомісії та Європарламенту. Після сутичок з поліцією у місті було арештовано близько сотні осіб.

Нагадаємо, що протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити протести.