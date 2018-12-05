 Протести у Франції: більше ста поранених, більше тисячі затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Протести у Франції: більше ста поранених, більше тисячі затриманих

Під час антиурядових протестів у Франції у суботу правоохоронці затримали більше тисячі демонстрантів. Під час сутичок поранені 135 людей.

Протест жовтих жилетів у Парижі, 8 грудня

Протест "жовтих жилетів" у Парижі, 8 грудня

Число затриманих у Франції під час антиурядових протестів у суботу, 8 грудня, зросло до майже 1400 осіб, повідомила поліція, передає агенція AFP. Більшість з протестувальників були затримані в Парижі. За даними влади, у багатьох з них були маски, молотки та бруківка.

За оцінкою міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, участь в протестах у Парижі у суботу взяли близько 10 тисяч людей. Окрім столиці, великі акції також відбулись в Марселі та Греноблі. Загалом по всій країні на протести вийшли близько 125 тисяч осіб.

У центрі Парижа демонстранти підпалювали барикади, автомобілі, розбивали вікна в будинках та билися із поліцейськими. Правоохоронці використовують бронетехніку та застосовують сльозогінний газ та водомети. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки по всій країні були залучені 89 тисяч правоохоронців. З них у столиці правопорядок забезпечували вісім тисяч поліцейських. За даними Крістофа Кастанера, під час сутичок були поранені 135 людей, у тому числі 17 поліцейських, передає агентство AP. Він заявив, що протести у Парижі вже "під контролем" та назвав їх "повністю неприйнятними".

Під час протестів стались сутички демонстрантів з правоохоронцями

Під час протестів стались сутички демонстрантів з правоохоронцями 8 грудня

Через масові протести влада закрила для відвідування Ейфелеву вежу і Лувр. Також зачинено чисельні магазини та 36 станцій метро та приміських потягів. Були скасовані, порушені або змінені близько 50 автобусних маршрутів.

Протестувальники руху "жовтих желетів", які спочатку вимагали скасування підвищення податку на пальне, тепер вимагають загального зниження податків, підвищення зарплат і пенсій. Вони також виступають проти політики президента Еммануеля Макрона та його реформ. Помірковані представники "жовтих жилетів" закликали протестувальників утриматися від демонстрацій. Але деякі активісти закликали до захоплення Єлисейського палацу.

Порядок у Парижі забезпечують вісім тисяч правоохоронців

Порядок у Парижі забезпечують вісім тисяч правоохоронців

Протести "жовтих жилетів" перекинулись також на сусідню Бельгію. У Брюсселі у суботу були перекриті квартали, де розташовані головні європейські інституції, включно з офісами Єврокомісії та Європарламенту. Після сутичок з поліцією у місті було арештовано близько сотні осіб.

Нагадаємо, що протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити протести.

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